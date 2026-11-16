Kinh tế Nhật Bản ghi nhận quý tăng trưởng âm đầu tiên trong một năm qua

Quang cảnh cảng hàng hóa ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Kinh tế Nhật Bản đã ghi nhận quý suy giảm đầu tiên trong một năm, do thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng đến hoạt động chi tiêu tiêu dùng, qua đó bộc lộ sự mong manh của nhu cầu nội địa.

Theo báo cáo của Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 16/11, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của nước này trong quý 3 đã giảm 0,1% so với quý trước đó, tính theo tốc độ quy đổi cả năm. Kết quả này trái ngược với mức dự báo tăng 0,2% của các chuyên gia kinh tế.

Chi tiêu tiêu dùng - cấu phần lớn nhất của GDP - đã giảm 0,3%. Trong báo cáo Triển vọng mới nhất, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) lưu ý rằng chi tiêu hộ gia đình suy yếu là do các điều kiện thời tiết như bão, mưa lớn và mưa kéo dài.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, thủ đô Tokyo đã hứng chịu mưa liên tục trong 37 ngày từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 10, thiết lập chuỗi ngày mưa dài kỷ lục.

BoJ cũng cho biết chi phí sinh hoạt leo thang tiếp tục khiến người tiêu dùng thắt chặt hầu bao, trong đó nhóm người hưởng lương hưu ngày càng tiết kiệm hơn. Trong khi đó, đầu tư của doanh nghiệp trở thành điểm sáng khi tăng 1,6%, nhờ nhu cầu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục thúc đẩy hoạt động chi tiêu.

Ông Shinichiro Kobayashi, Chuyên gia kinh tế trưởng tại Công ty Nghiên cứu và Tư vấn Mitsubishi UFJ (MUFJ), nhận định dù đầu tư vốn của doanh nghiệp vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, yếu tố tác động lớn nhất khiến kinh tế đi xuống chính là sự suy yếu của chi tiêu tiêu dùng.

Ông cho rằng bên cạnh tác động của thời tiết và sự sụt giảm sau kết quả khả quan của quý 2, giá cả leo thang cũng đã đè nặng lên tâm lý người tiêu dùng.

Chi phí nhập khẩu dầu mỏ gia tăng khi Nhật Bản đa dạng hóa nguồn cung dầu thô để ứng phó với cuộc xung đột ở Trung Đông, trong khi đồng yen yếu tiếp tục khiến các hàng nhập khẩu trở nên đắt đỏ hơn. Điều này đã khiến xuất khẩu ròng đóng góp mức tăng trưởng âm 0,6 điểm phần trăm vào GDP.

Quý suy giảm đầu tiên sau một năm này cho thấy thế khó đối với các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản. Tiêu dùng suy yếu chứng tỏ sức cầu nội địa vẫn chưa đủ lực để duy trì đà lạm phát tích cực từ bên trong, trong khi lạm phát hiện tại chủ yếu bị đẩy lên bởi các yếu tố nguồn cung từ bên ngoài - cụ thể là chi phí nhập khẩu năng lượng và lương thực tăng cao.

Chuyên gia kinh tế Taro Kimura nhận định sự suy giảm GDP quý 3 của Nhật Bản không làm thay đổi dự báo của giới chuyên gia rằng BoJ sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12.

Ông cho rằng động đất và thời tiết xấu là những lực cản chính, song đây đều là các yếu tố mang tính tạm thời. Bên cạnh đó, sự phục hồi trong chi tiêu vốn cũng cho thấy áp lực từ lãi suất cao hơn không quá lớn./.