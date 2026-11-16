Kinh tế Nhật Bản bất ngờ tăng trưởng âm

Giá năng lượng tăng cao ảnh hưởng đến tiêu dùng và xuất khẩu ròng của Nhật Bản. Ảnh: Reuters.

GDP Nhật Bản giảm 0,1% trong quý III, trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng của thị trường khi giới phân tích trong khảo sát của Reuters từng dự báo mức tăng trưởng 0,3%. Đáng chú ý, GDP Nhật Bản trong quý II đã ghi nhận tăng trưởng 1,4%.

Theo CNBC, xuất khẩu của Nhật Bản vượt kỳ vọng trong 2/3 tháng của quý III, nhưng chi phí nhập khẩu năng lượng tăng cao vẫn ảnh hưởng đến xuất khẩu ròng, khiến tăng trưởng GDP giảm 0,6 điểm phần trăm.

Các khoản trợ cấp năng lượng dành cho hộ gia đình được cho là đã hết hiệu lực vào tháng 9, khiến người tiêu dùng phải đối mặt trực tiếp với mức giá năng lượng cao hơn do tác động từ xung đột Trung Đông.

Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách khó có khả năng xem diễn biến suy yếu này là yếu tố cản trở đà phục hồi ở mức vừa phải của Nhật Bản, theo Reuters. Hoạt động doanh nghiệp vẫn duy trì khả năng chống chịu tốt, tiền lương thực tế tăng và nhu cầu đầu tư liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) mạnh mẽ đang tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng.

"Đúng là tăng trưởng đã chuyển sang mức âm trong lần này, nhưng không cần quá bi quan về kết quả", ông Kento Minami, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Daiwa Securities, nhận định. Ông cho rằng nền kinh tế nhiều khả năng vẫn đang duy trì đà tăng trưởng vừa phải.

Theo ông, kết quả này khó có thể làm chệch hướng lộ trình thắt chặt chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ). Ông nhận thấy áp lực giá cả trong nước vẫn ở mức cao, trong khi mặt bằng lãi suất toàn cầu tăng lên khiến BOJ có rất ít dư địa để chuyển sang lập trường chính sách tiền tệ nới lỏng hơn.

Dữ liệu của LSEG cũng cho thấy thị trường vẫn đánh giá có 75,6% khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tháng 12.

Ông Marcel Thieliant, Trưởng bộ phận kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Capital Economics, cũng dự báo BOJ sẽ tiến hành tăng lãi suất.

"Ngày càng có nhiều khả năng ngân hàng trung ương sẽ phải thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh tay hơn so với dự báo trước đây của chúng tôi, bởi lạm phát sắp tăng vọt", ông nhận định.

Dù vậy, ông Krishna Bhimavarapu, chuyên gia kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại State Street Investment Management, lại cho rằng số liệu GDP vừa công bố khó có thể được xem là tín hiệu bật đèn xanh để BOJ tăng lãi suất trong tháng 12.

Tại cuộc họp tháng trước, BOJ tuyên bố mục tiêu lạm phát cơ bản 2% đã lần đầu tiên đạt được sau 13 năm. Lạm phát lõi trong tháng 9 cũng tăng lên 2,1% - mức cao nhất kể từ đầu năm 2026 và vượt dự báo của giới phân tích.

Nếu so với cùng kỳ năm trước, kinh tế Nhật Bản vẫn tăng trưởng 1,1% - mức tăng mạnh nhất kể từ quý II/2025. Tuy nhiên, ông Thieliant lưu ý kết quả này chủ yếu đến từ mức nền thấp của quý III/2025.

Sau khi số liệu được công bố, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,62%, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm ở mức 2,885%. Đồng yen cũng giảm nhẹ so với USD, xuống mức 159,76 yen đổi 1 USD.