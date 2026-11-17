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Dữ liệu chính thức công bố ngày 16/11 cho thấy tổng sản phẩm quốc nội (GDP) sau khi điều chỉnh theo các yếu tố mùa vụ để có được con số của 1 năm của Nhật Bản trong quý 3 giảm 0,1% so với quý trước. Kết quả này trái ngược với dự báo mà các nhà kinh tế đưa ra trước đó trong một cuộc thăm dò của hãng tin Reuters là tăng trưởng 0,3%. Trong quý 2, nền kinh tế Nhật Bản đạt mức tăng trưởng 1,7% nếu tính theo phương pháp này.

Đây là lần đầu tiên GDP của Nhật Bản giảm trong vòng 4 quý, cho thấy sự phục hồi kinh tế không đồng đều tại nước này, trong bối cảnh các hộ gia đình vẫn dễ bị tổn thương trước tình trạng lạm phát dai dẳng, dù tiền lương đã tăng lên.

Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản có thể sẽ không coi sự suy yếu của nền kinh tế trong quý 3 là một sự đảo ngược xu hướng phục hồi vừa phải của nền kinh tế, bởi các hoạt động của doanh nghiệp vẫn diễn ra bền bỉ, tiền lương thực tế đang tăng lên và làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn đang là nền tảng cho sự tăng trưởng.

Ông Kento Minami, chuyên gia kinh tế cấp cao tại công ty Daiwa Securities, nhận định: "Nền kinh tế thực sự giảm trong quý vừa rồi, nhưng không cần phải quá bi quan về kết quả đó. Theo tôi, đà tăng trưởng vừa phải của nền kinh tế có lẽ vẫn đang duy trì”.

Ông Minami cũng cho rằng việc nền kinh tế Nhật suy giảm trong quý 3 khó có thể làm chệch hướng lộ trình thắt chặt chính sách chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), bởi các nhà hoạch định chính sách tiền tệ vẫn đang tập trung ứng phó với các rủi ro lạm phát. Ông nói thêm rằng áp lực lạm phát ở Nhật Bản vẫn mạnh, cùng với bối cảnh lãi suất toàn cầu ở mức cao, khiến dư địa cho một sự thay đổi chính sách theo hướng nới lỏng trở nên rất hạn hẹp.

Nếu chỉ đơn thuần so GDP của quý 3 so với quý 2, kinh tế Nhật Bản giảm 0,02%, trong khi dự báo của giới chuyên gia là tăng 0,1%. Tiêu dùng tư nhân, thành phần chiếm hơn một nửa tổng sản lượng kinh tế, giảm 0,3%, so với mức dự báo giảm 0,2% mà các chuyên gia đưa ra.

Áp lực giá cả dai dẳng cùng với điều kiện thời tiết bất lợi, bao gồm mưa lớn và bão trong quý, đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến chi tiêu của các hộ gia đình Nhật Bản. Nhu cầu đối với ô tô và máy điều hòa không khí cũng sụt giảm sau khi tăng trong quý trước đó nhờ các thay đổi về thuế.

Ông Masato Koike, chuyên gia kinh tế cấp cao tại công ty Sompo Institute Plus, cho biết: "Mức tăng lương mạnh mẽ lẽ ra sẽ hỗ trợ tiêu dùng, nhưng giá cả leo thang do những căng thẳng tại Trung Đông sẽ tiếp tục gây áp lực lên sức mua của các hộ gia đình".

Đầu tư vốn - động lực then chốt của nhu cầu khu vực tư nhân - đã tăng 1,6%, cao hơn mức dự báo 1,5% của thị trường, nhờ vào các khoản đầu tư vào công nghệ tiết kiệm sức lao động và các dự án AI.

Nhu cầu ròng từ nước ngoài, tức xuất khẩu trừ đi nhập khẩu, đã làm giảm 0,6 điểm phần trăm trong tốc độ tăng trưởng kinh tế Nhật Bản, so với dự báo trước đó của thị trường là làm giảm 0,4 điểm phần trăm. Nhập khẩu của Nhật Bản tăng mạnh trong quý 3 do hoạt động mua dầu và các nguồn năng lượng khác gia tăng trở lại, khi nước này đa dạng hóa nguồn nhập khẩu năng lượng sau khi xảy ra tình trạng gián đoạn liên quan đến cuộc xung đột quân sự tại Vùng Vịnh.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Minoru Kiuchi cho biết: "Trong thời gian tới, những cải thiện trong tình hình việc làm và thu nhập, cùng với tác động từ các biện pháp chính sách khác nhau, được kỳ vọng sẽ hỗ trợ quá trình phục hồi dần dần của nền kinh tế. Tuy nhiên, vẫn cần tiếp tục theo dõi sát sao tác động từ tình hình tại Trung Đông”.

Theo giới phân tích, BOJ sẽ xem xét kỹ lưỡng các dữ liệu mới nhất để đánh giá liệu nền kinh tế Nhật Bản có thể trụ được với các đợt tăng lãi suất tiếp theo hay không. Đối mặt với lạm phát gia tăng do giá năng lượng vẫn ở mức cao và giá hàng nhập khẩu tăng mạnh vì đồng yên yếu, BOJ đã đẩy mạnh thắt chặt chính sách tiền tệ trong năm nay, với các đợt tăng lãi suất được tiến hành vào tháng 6 và tháng 9.

Nhiều nhà phân tích dự báo BOJ có thể thực hiện đợt tăng lãi suất tiếp theo ngay trong tháng 12.

Ông Kazutaka Maeda, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Viện Nghiên cứu Meiji Yasuda, nhận định với Reuters: "Tiêu dùng vẫn yếu, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do giá cả leo thang”, càng củng cố sự cần thiết để BOJ tiếp tục tăng lãi suất.

Tuy nhiên, trong một báo cáo, ông Ryosuke Katagi, chuyên gia kinh tế thị trường tại công ty Mizuho Securities, cho rằng nếu tình trạng tiêu dùng ảm đạm vẫn tiếp diễn, mối bất đồng giữa các quan chức trong BOJ về vấn đề lãi suất có thể gia tăng. Trong đó, các nhà hoạch định chính sách theo quan điểm ôn hòa có thể viện dẫn sự mong manh của tiêu dùng tư nhân làm lý do để thận trọng hơn với các đợt tăng lãi suất tiếp theo, trong khi phe cứng rắn vẫn muốn tăng lãi suất để ứng phó với sự leo thang của giá cả.

Một cuộc khảo sát hàng tháng với sự tham gia 37 chuyên gia kinh tế do Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Nhật Bản thực hiện cho thấy nền kinh tế nước này được dự báo sẽ tăng trưởng 0,89% trong năm tài chính 2026 và 1,02% trong năm tài chính 2027. Dự báo này cho thấy các chuyên gia kỳ vọng tốc độ tăng trưởng vẫn duy trì ở mức khiêm tốn nhưng nền kinh tế giữ được khả năng chống chịu tốt.

Những thách thức đối với triển vọng tăng trưởng dài hạn của kinh tế Nhật Bản vẫn là tâm điểm chú ý. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo rằng đến năm 2027, Nhật Bản sẽ tụt xuống vị trí nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới xét theo giá trị danh nghĩa bằng USD, do bị Ấn Độ và Anh vượt qua. Hiện tại, Nhật Bản đang là nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, xếp sau Đức.