Kinh tế Nghệ An 10 tháng qua đạt nhiều kết quả tích cực

Tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP khoảng 14,51% trong quý IV/2026 và công nghiệp được xác định là trụ cột tăng trưởng.

Điểm sáng nổi bật trong bức tranh kinh tế tỉnh Nghệ An trong 10 tháng năm 2026 là sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng cao. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 21,18% so với cùng kỳ năm 2025; riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 25,79%.

Hoạt động xuất khẩu ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, với kim ngạch đạt 5,77 tỷ USD, tăng 52,7%. Đáng chú ý, thu ngân sách nhà nước lũy kế 10 tháng ước đạt hơn 28.552 tỷ đồng, vượt 22,3% dự toán cả năm và tăng 24,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Thu hút đầu tư tiếp tục tạo dấu ấn với tổng vốn cấp mới và tăng thêm đạt hơn 108.272 tỷ đồng, gấp 2,92 lần cùng kỳ; trong đó vốn FDI đạt 2,49 tỷ USD. Toàn tỉnh thành lập mới 4.775 doanh nghiệp, tăng 10,5%.

Về tiến độ giải ngân đầu tư công, đến ngày 22/10, tổng kế hoạch vốn giải ngân đạt 78,11% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao sau tiết kiệm. Riêng kế hoạch vốn năm 2026 đạt 78,58%, cao hơn mức bình quân cả nước, xếp thứ 9/34 tỉnh, thành phố.