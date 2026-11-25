Bộ Tài chính Nga tiếp tục nỗ lực giảm sự phụ thuộc của ngân sách vào các yếu tố bên ngoài, chuẩn bị các kịch bản ứng phó với các rủi ro. (Nguồn: Shutterstock)

Ông Maxim Kolesnikov khẳng định, Nga không những duy trì chủ quyền kinh tế và công nghệ, không hy sinh lợi ích chung trong thời đại kỹ thuật số, mà còn góp phần chuyển đổi hệ thống tài chính quốc tế, tạo ra các loại tiền tệ dự trữ và cơ chế thanh toán mới.

Theo ông, quá trình hiện đại hóa các thể chế kinh tế hiện đang được tiến hành ở một số lĩnh vực, bao gồm cải cách hệ thống luật pháp phù hợp với điều kiện thực tế mới.

Việc sửa đổi bổ sung luật phá sản tạo cơ hội cho các doanh nghiệp đàm phán với các chủ nợ của họ, qua đó xử lý thỏa đáng hơn 95% các vụ phá sản.

Ngoài ra, Bộ Phát triển kinh tế Nga thực hiện các nhóm biện pháp tổng thể nhằm mục đích nâng cao trình độ công nghệ của nền kinh tế, bao gồm cả việc giảm dần tỷ lệ xuất khẩu nguyên liệu thô và năng lượng, đồng thời tăng mạnh đầu tư vào sở hữu trí tuệ.

Theo ông Vladimir Kolychev, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nga, khả năng phục hồi của nền kinh tế Nga còn được thể hiện qua việc ngân sách liên bang cho ba năm tới đã được điều chỉnh hoàn toàn để thích ứng với những cú sốc từ bên ngoài mà đất nước phải đối mặt trong những năm gần đây.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính Nga tiếp tục nỗ lực giảm sự phụ thuộc của ngân sách vào các yếu tố bên ngoài, chuẩn bị các kịch bản ứng phó với các rủi ro, đảm bảo nền kinh tế và hệ thống ngân sách của đất nước hoạt động ổn định trong bối cảnh mới.

Trong phiên thảo luận toàn thể, các đại biểu đã thảo luận về việc xây dựng chỉ số đánh giá chủ quyền tài chính quốc gia, làm rõ các thành phần của “chủ quyền tài chính”, các chỉ số đánh dấu chủ quyền tài chính đối với nền kinh tế quốc gia, và đối chiếu so sánh các quốc gia dựa trên mức độ chủ quyền tài chính.

Để duy trì vị thế của quốc gia, các chuyên gia khuyến nghị cần phải phát triển thị trường tài chính lành mạnh trong nước, duy trì mức nợ tối ưu và tìm kiếm các lĩnh vực tài chính dài hạn mới, tích cực ứng dụng các công nghệ nhằm phát triển chủ quyền tài chính.

Diễn ra trong hai ngày 24-25/11 tại Moscow, Diễn đàn tài chính quốc tế lần thứ 11 quy tụ đại diện chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng khoa học để thảo luận về các vấn đề cấp bách của nền kinh tế toàn cầu và chính sách kinh tế - xã hội mà nước Nga đương đại đang phải đối mặt.

Ngày đầu tiên của diễn đàn diễn ra các phiên thảo luận chuyên sâu về các khía cạnh quan trọng của kinh tế và quản lý hiện đại.

Các chuyên gia đã thảo luận về những thách thức và cơ hội mới cho nền kinh tế toàn cầu, giao thông vận tải và các hành lang kinh tế trong Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) và khu vực Đại Á-Âu, những đổi mới trong quản trị công và đô thị hiện đại gắn với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và cá nhân hóa hành vi tài chính của người dân.