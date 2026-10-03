Kinh tế Mỹ tạo ít việc làm hơn so với dự kiến trong tháng 9

Công nhân sửa chữa một tuyến phố ở Washington, D.C. (Mỹ). Ảnh: Ngọc Quang – PV TTXVN tại Mỹ

Báo cáo của Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) công bố ngày 2/10 cho thấy số việc làm phi nông nghiệp tăng 29.000 việc làm trong tháng 9 sau khi điều chỉnh theo mùa, trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,2%. Các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát trước đó dự báo số việc làm tăng 84.000 và tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,1%.

Bên cạnh sự yếu kém trong tháng 9, số liệu việc làm tháng 8 được điều chỉnh giảm, cho thấy mức tăng 133.000 việc làm, trong khi tháng 7 chuyển từ mức tăng sang mức giảm khi số việc làm phi nông nghiệp giảm 10.000. Tổng cộng, các đợt điều chỉnh cho thấy số việc làm thấp hơn 60.000 so với báo cáo trước đó.

Phần lớn số việc làm tăng thêm trong tháng đến từ lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, với 17.000 lao động được tuyển thêm. Ngành xây dựng tăng 11.000 việc làm và ngành sản xuất tăng thêm 9.000 việc làm.

Việc làm trong khu vực chính phủ giảm 17.000, trong khi các dịch vụ hỗ trợ lao động tạm thời giảm 11.000 và các dịch vụ thông tin giảm 10.000 trong bối cảnh lo ngại về tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với thị trường việc làm. Lĩnh vực hoạt động tài chính cũng giảm 7.000 việc làm.

Phản ứng của thị trường đối với báo cáo diễn ra nhanh chóng, khi các nhà giao dịch coi những số liệu việc làm yếu là tin tốt, bởi nhiều khả năng chúng càng củng cố khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên chính sách tại cuộc họp tháng 10.

Hợp đồng tương lai chứng khoán tăng vọt sau khi báo cáo được công bố, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc giảm mạnh sau khi gần đây tăng lên những mức chưa từng thấy kể từ đầu thế kỷ này. Xác suất theo định giá thị trường cho thấy Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 27-28/10 đã tăng lên 83,7%.

Các quan chức Fed theo dõi tỷ lệ thất nghiệp chặt chẽ hơn so với con số việc làm phi nông nghiệp được công bố.

Khảo sát hộ gia đình, được sử dụng để tính toán mức thất nghiệp, cho kết quả tốt hơn một chút so với khảo sát cơ sở tuyển dụng, vốn được sử dụng để tính số việc làm phi nông nghiệp.

Số người có việc làm theo khảo sát hộ gia đình tăng 78.000 trong tháng, trong khi lực lượng lao động tăng thêm 485.000 người và tỷ lệ tham gia lực lượng lao động - tỷ lệ những người đang làm việc hoặc tích cực tìm việc trong tổng lực lượng lao động - tăng 0,2 điểm phần trăm lên 61,8%, mức cao nhất kể từ tháng 5.

Một thước đo thất nghiệp khác, bao gồm những người lao động nản chí và những người làm việc bán thời gian vì lý do kinh tế, giảm nhẹ xuống 7,6%, mức thấp nhất kể từ tháng 1/2025.

Báo cáo được công bố trong bối cảnh các quan chức Fed đang đánh giá tình trạng của nền kinh tế và xem xét điều đó sẽ tác động như thế nào đến quyết định lãi suất tiếp theo. Sau những phát biểu của các nhà hoạch định chính sách ngân hàng trung ương trong những ngày gần đây, thị trường đã điều chỉnh lại kỳ vọng và hiện dự kiến Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cơ quan quyết định lãi suất, sẽ chờ đến tháng 12 mới có đợt tăng lãi suất tiếp theo. FOMC đã nâng lãi suất chuẩn thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 9.

Nhân viên tại một bảo tàng ở Quảng trường Quốc gia (National Mall) ở Washington, D.C. (Mỹ) hướng dẫn khách du lịch. Ảnh: Ngọc Quang – PV TTXVN tại Mỹ

Các nhà hoạch định chính sách nhìn chung cho rằng lạm phát là mối đe dọa lớn hơn đối với nền kinh tế so với thị trường lao động, vốn đã cho thấy khả năng chống chịu trong những tháng gần đây. Các số liệu cho thấy một nền kinh tế có tỷ lệ tuyển dụng thấp và tỷ lệ sa thải thấp, trong đó số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần vẫn ở mức thấp và một chỉ báo cho thấy số vụ sa thải đang ở mức thấp nhất trong 4 năm.

Tuy nhiên, lạm phát vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của Fed. Chỉ số gần đây nhất về thước đo lạm phát được ngân hàng trung ương ưa chuộng cho thấy lạm phát lõi ở mức 3% tính theo năm.

Tuy nhiên, tiền lương tiếp tục cho thấy những dấu hiệu giảm áp lực lạm phát. Thu nhập trung bình theo giờ chỉ tăng 0,1% trong tháng 9, đưa mức tăng trong 12 tháng lên 3%. Phố Wall trước đó dự báo các mức tăng tương ứng là 0,3% và 3,1%, trong đó mức tăng 3% là thấp nhất kể từ tháng 5/2021. Số giờ làm việc trung bình mỗi tuần không thay đổi, ở mức 34,6 giờ.

Tăng trưởng việc làm yếu diễn ra bất chấp những dấu hiệu tích cực ở các lĩnh vực khác. Đầu tuần này, Bộ Thương mại Mỹ đã điều chỉnh số liệu tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của cả quý I và quý II, lần lượt lên 2,2% và 2,5%. Fed chi nhánh Atlanta đang theo dõi mức tăng trưởng GDP quý III ở mức 3,7%.