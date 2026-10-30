Kinh tế Mỹ tăng trưởng nhanh nhất trong một năm

Theo báo cáo sơ bộ do Cục Phân tích Kinh tế (BEA) thuộc Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 29-10, GDP thực tế của nước này tăng 3,4% trong quý III, tính theo tốc độ quy đổi cả năm, cao hơn mức 2,2% của quý trước và dự báo 3,2% của các nhà kinh tế do Reuters khảo sát. Kết quả này cho thấy kinh tế Mỹ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng bất chấp giá dầu tăng do xung đột tại Trung Đông.

Chi tiêu cho hạ tầng công nghệ và trung tâm dữ liệu đóng góp đáng kể vào đà bứt phá GDP của Mỹ. Ảnh: Reuters Connect

Chi tiêu tiêu dùng, chiếm hơn 2/3 nền kinh tế Mỹ, tăng 3,8%, tương đương quý trước. Động lực chủ yếu đến từ các dịch vụ y tế, nhà hàng và khách sạn. Các hộ gia đình có thu nhập cao, được hưởng lợi từ đà tăng của cổ phiếu công nghệ, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức mua.

Cùng với tiêu dùng, làn sóng đầu tư vào AI thúc đẩy mạnh nhu cầu máy tính, phần mềm và hạ tầng công nghệ. Chi tiêu của doanh nghiệp cho thiết bị tăng 20,9%, mức cao nhất kể từ quý III-2020, đóng góp 1,16 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP.

Nhu cầu tiêu dùng và đầu tư gia tăng cũng khiến nhập khẩu tăng 19,7%, làm giảm 2,64 điểm phần trăm tăng trưởng GDP. Tuy nhiên, tác động này được bù đắp nhờ chi tiêu trong nước và hoạt động bổ sung hàng tồn kho, vốn đóng góp thêm 1,61 điểm phần trăm.

Theo ông Joseph Brusuelas, chuyên gia kinh tế trưởng tại RSM, nền kinh tế với thị trường lao động ở mức toàn dụng và hoạt động đầu tư mạnh mẽ đang tạo thêm áp lực lên giá cả. Chi tiêu tiêu dùng và đầu tư tư nhân tăng nhanh, cùng những số liệu lạm phát gần đây, có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cân nhắc hành động nhằm khôi phục ổn định giá cả.

Mặc dù tăng trưởng vượt kỳ vọng, kinh tế Mỹ vẫn đối mặt với áp lực lạm phát. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 9 tăng 0,5% so với tháng trước và 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá xăng duy trì trên 4 USD/gallon, trong khi tốc độ tăng lương chậm lại khiến nhiều gia đình tiếp tục chịu sức ép về chi phí sinh hoạt.

Ông Kyle Moore, chuyên gia kinh tế trưởng tại Century Foundation, nhận định mức tăng trưởng hiện nay chưa đủ bảo đảm an toàn kinh tế cho các gia đình Mỹ. Theo ông, động lực tăng trưởng chủ yếu tập trung vào việc xây dựng hệ sinh thái AI, trong khi tiền lương của người lao động phổ thông vẫn chưa theo kịp đà tăng giá.

Báo cáo được công bố chưa đầy một tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ, khi tình hình kinh tế là một trong những mối quan tâm hàng đầu của cử tri. Kết quả tăng trưởng vượt dự báo cũng cung cấp thêm cơ sở để Fed cân nhắc các quyết định lãi suất trong thời gian tới, giữa lúc áp lực lạm phát chưa giảm.