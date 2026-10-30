Kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh trong quý III/2026

Người dân lựa chọn hàng hóa trang trí mùa lễ hội tại một cửa hàng bán lẻ ở bang Virginia (Mỹ). Sức mua của người tiêu dùng tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, trong bối cảnh chi phí sinh hoạt vẫn là mối quan ngại. Ảnh: Đoàn Hùng - P/v TTXVN tại Mỹ

Theo Bộ Thương mại Mỹ, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế tăng 3,4% trong quý III, tính theo tốc độ cả năm, vượt dự báo của thị trường. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ đầu tư, chi tiêu tiêu dùng và chi tiêu chính phủ, trong khi xuất khẩu giảm. Tuy nhiên, đây mới là ước tính sơ bộ và có thể được điều chỉnh trong các lần công bố tiếp theo.

Trái với đà tăng trưởng, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) – thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ưu tiên sử dụng – tăng 3,6% trong tháng 9 so với cùng kỳ năm trước. Áp lực giá cả còn gia tăng do chi phí năng lượng tăng mạnh trong bối cảnh xung đột Mỹ - Israel với Iran và các biện pháp thuế quan của chính quyền Trump. Theo dữ liệu của Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), giá xăng thông thường tại các trạm xăng đã tăng 42%.

Khách hàng mua sắm tại cửa hàng Lego ở trung tâm mua sắm Pentagon, bang Virginia (Mỹ). Chi tiêu tiêu dùng tiếp tục là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế nước này. Ảnh: Đoàn Hùng - P/v TTXVN tại Mỹ

Một phần đáng kể tăng trưởng kinh tế được thúc đẩy bởi làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), khi các doanh nghiệp chi hàng tỷ USD phát triển mô hình mới và xây dựng trung tâm dữ liệu. Tuy nhiên, các nhà kinh tế cảnh báo thành quả tăng trưởng chưa được phân bổ đồng đều: các hộ gia đình có thu nhập cao tiếp tục hưởng lợi, trong khi nhiều gia đình lao động vẫn gặp khó khăn do chi phí sinh hoạt tăng.

Ngày 28/10, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất, cho biết cần thêm dữ liệu để đánh giá diễn biến lạm phát. Chủ tịch Fed Kevin Warsh khẳng định cơ quan này vẫn theo đuổi mục tiêu lạm phát PCE dài hạn 2%, đồng thời đánh giá mức lạm phát hiện nay là quá cao. Thị trường dự báo Fed có thể tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12.

Hệ thống nhà máy và băng chuyền vận chuyển nguyên liệu tại một cơ sở sản xuất tại bang West Virginia (Mỹ). Đầu tư vào cơ sở hạ tầng và năng lực sản xuất tiếp tục là một trong những động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ảnh: Đoàn Hùng - P/v TTXVN tại Mỹ

Các nghị sĩ Dân chủ chỉ trích chính sách kinh tế của Tổng thống Trump, cho rằng giá cả gia tăng đang gây áp lực lên các hộ gia đình. Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren nhận định người dân phải chi nhiều hơn cho xăng dầu, nhà ở và chăm sóc sức khỏe, đồng thời cho rằng các chính sách của chính quyền đang làm gia tăng chi phí sinh hoạt.

Giới phân tích đánh giá số liệu kinh tế mới mang lại những tín hiệu trái chiều: tăng trưởng cao hỗ trợ triển vọng kinh doanh, nhưng lạm phát dai dẳng có thể khiến lãi suất duy trì ở mức cao. Diễn biến này đặt chính quyền Trump trước thách thức cân bằng giữa duy trì đà tăng trưởng và cải thiện khả năng chi trả của người dân, trong bối cảnh kinh tế trở thành một vấn đề quan trọng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.