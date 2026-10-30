Kinh tế Mỹ tăng trưởng 3,4% trong quý III

Người dân mua sắm tại siêu thị ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tuy nhiên, lạm phát tiếp tục gia tăng, tạo nên bức tranh kinh tế trái chiều trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Theo Cục Phân tích kinh tế (BEA), tăng trưởng chủ yếu được thúc đẩy bởi đầu tư, chi tiêu tiêu dùng và chi tiêu chính phủ, trong khi xuất khẩu suy giảm. Đáng chú ý, làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), với hàng tỷ USD được các doanh nghiệp rót vào phát triển mô hình mới và xây dựng trung tâm dữ liệu, đóng góp đáng kể vào đà tăng trưởng.

Ở chiều ngược lại, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được FED ưu tiên theo dõi - tăng 3,6% trong tháng 9 so với cùng kỳ năm trước, cao hơn đáng kể mục tiêu dài hạn 2% của FED.

Tăng trưởng kinh tế mạnh được xem là điểm thuận lợi đối với Tổng thống Donald Trump trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, trong khi chi phí sinh hoạt và giá cả gia tăng vẫn gây áp lực lên các hộ gia đình Mỹ.

Các số liệu được công bố sau khi FED quyết định giữ nguyên lãi suất, cho rằng cần thêm dữ liệu để đánh giá hướng đi chính sách phù hợp.

Chủ tịch FED Kevin Warsh nhận định lạm phát hiện vẫn ở mức “quá cao”, đồng thời nhấn mạnh ngân hàng trung ương cần thận trọng, không hành động quá nhanh.