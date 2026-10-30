Kinh tế Mỹ tăng tốc, GDP lên 3,4%

Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) ở thành phố New York (Mỹ) theo dõi cuộc họp báo của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Kevin Warsh sau thông báo về lãi suất của Fed ngày 28/7. Ảnh: Reuters.

Bộ Thương mại Mỹ hôm 29/10 cho biết tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này tăng 3,4% trong quý III, tính theo tốc độ quy đổi cả năm và đã điều chỉnh theo lạm phát, yếu tố mùa vụ.

“Các số liệu cho thấy nền kinh tế đang hoạt động khá tốt”, Andrew Husby, nhà kinh tế cấp cao phụ trách thị trường Mỹ tại BNP Paribas, nhận định. “Các con số cũng củng cố quan điểm rằng tăng trưởng kinh tế đang được hỗ trợ bởi làn sóng đầu tư AI và những yếu tố thuận lợi đi kèm, dù đây không phải động lực duy nhất”.

Đây là báo cáo quan trọng về tình hình kinh tế Mỹ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3/11, theo The Wall Street Journal.

Áp lực lạm phát

Lạm phát tăng mạnh kể từ khi xung đột tại Iran bắt đầu. Tốc độ tăng giá tiêu dùng lên 3,7% trong tháng 9, từ mức 2,4% hồi tháng 2. Trong khi đó, tốc độ tăng tiền lương lại chậm lại.

Theo Bloomberg, xung đột tại Trung Đông và chiến tranh Nga - Ukraine đã đẩy giá nhiên liệu cùng nhiều mặt hàng khác lên cao, gây sức ép lên tâm lý người tiêu dùng. Thuế quan do chính quyền Tổng thống Donald Trump áp đặt cũng khiến một số hàng hóa trở nên đắt đỏ hơn.

Diễn biến này khiến thu nhập thực tế bình quân theo giờ giảm trong 6 tháng liên tiếp. Người Mỹ có thu nhập thấp, chi phần lớn thu nhập cho xăng dầu, chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ giá nhiên liệu tăng cao.

Trong thời gian tới, giá năng lượng duy trì ở mức cao có nguy cơ tiếp tục đẩy chi phí của nhiều loại hàng hóa và dịch vụ khác tăng theo.

Dù tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp, thị trường lao động đang có dấu hiệu trì trệ. Các nhà tuyển dụng chỉ tạo thêm 29.000 việc làm trong tháng 9, thấp hơn nhiều so với dự báo của giới kinh tế.

Đầu tư AI thúc đẩy tăng trưởng

Chi tiêu khổng lồ cho các trung tâm dữ liệu đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Mỹ trong suốt năm nay. Goldman Sachs gần đây dự báo đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) tại Mỹ sẽ tương đương 1,9% GDP.

Các doanh nghiệp Mỹ đang đầu tư lớn vào AI để cạnh tranh với Trung Quốc. Ảnh: SCMP.

Phần lớn khoản đầu tư này được dùng để mua chip nhập khẩu. Tuy nhiên, làn sóng đầu tư AI cũng tạo thêm nhiều việc làm trong ngành xây dựng khi các doanh nghiệp chạy đua xây dựng trung tâm dữ liệu. Chi tiêu xây dựng tăng đã giúp bù đắp sự sụt giảm trong lĩnh vực nhà ở.

Nhu cầu tiêu dùng mạnh mẽ tiếp tục hỗ trợ lợi nhuận doanh nghiệp, đặc biệt nhờ nhóm khách hàng thu nhập cao được hưởng lợi từ đà tăng của thị trường chứng khoán.

Royal Caribbean Group, tập đoàn vận hành du thuyền, gần đây báo cáo lợi nhuận tăng khi các hộ gia đình tiếp tục chi tiêu cho những kỳ nghỉ. Giám đốc điều hành Jason Liberty cho biết: “Nhu cầu đối với các kỳ nghỉ cao cấp của chúng tôi vẫn mạnh mẽ. Dù còn sớm, lượng đặt chỗ cho năm 2027 đang vượt các mức lịch sử với tốc độ nhanh hơn”.

Trong khi đó, lãi suất cao tiếp tục gây khó khăn cho các doanh nghiệp liên quan đến thị trường nhà ở. Nhà sản xuất thiết bị gia dụng Whirlpool cho biết trong tuần này rằng công ty dự kiến thua lỗ trong năm nay, một phần do chi phí nguyên vật liệu và nhiên liệu tăng cao.

Báo cáo GDP được công bố một ngày sau cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), tại đó phần lớn các nhà hoạch định chính sách bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất. Ông đồng thời tái khẳng định cam kết của trong việc kiềm chế lạm phát.

Trong cuộc họp báo hôm 28/10, Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho biết tăng trưởng kinh tế đã mạnh lên nhờ chi tiêu tiêu dùng và đầu tư doanh nghiệp gia tăng. Ông cũng nhận định năng suất lao động đang cải thiện.

“Dù vẫn còn nhiều bất ổn, một phần do những diễn biến địa chính trị, chi tiêu trong nước vẫn duy trì ổn định. Tăng trưởng năng suất mạnh mẽ và đầu tư vốn dồi dào”, ông Warsh nói.