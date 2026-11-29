Người dân mua sắm tại một cửa hàng ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Đây là những dữ liệu cuối năm khi người dân, doanh nghiệp và giới hoạch định chính sách vẫn đang vật lộn với lạm phát cao dai dẳng.

Giá cả tăng cao từ thực phẩm đến quần áo đang thắt chặt ngân sách hộ gia đình và doanh nghiệp, phủ bóng lên triển vọng tăng trưởng của nhiều ngành, đồng thời khiến người dân thận trọng hơn trong chi tiêu và việc làm.

Về lao động, các báo cáo tuần tới dự kiến cho thấy doanh nghiệp vẫn tuyển dụng và tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức thấp. Ngày 1/12, Mỹ sẽ công bố Khảo sát Cơ hội việc làm và Luân chuyển lao động (JOLTS) tháng 10/2026 trong các ngành như y tế, bán lẻ và chế tạo. Trước đó, số vị trí tuyển dụng tháng 9/2026 đã tăng, hoạt động tuyển dụng nhiều năm qua ổn định dù chậm, còn tỷ lệ sa thải ở mức thấp kỷ lục.

Trong khi đó, báo cáo hàng tuần về lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp, chỉ báo phản ánh tình trạng sa thải, sẽ được công bố vào ngày 3/12. Số liệu suốt năm qua cho thấy mức sa thải vẫn thấp và được giới kinh tế theo dõi để nhận diện hướng đi của thị trường.

Ngày 4/12, báo cáo việc làm tháng 11/2026 sẽ cung cấp thông tin tuyển dụng tại nhiều ngành nghề. Thị trường lao động nhìn chung vẫn vững nhưng đang xuất hiện dấu hiệu suy yếu. Tăng trưởng việc làm năm 2026 ở mức khiêm tốn, được giới kinh tế mô tả là trạng thái "ít tuyển mới, ít sa thải", khi doanh nghiệp ngại cắt giảm nhân sự nhưng cũng không vội tuyển thêm.

Ở lĩnh vực công nghiệp, báo cáo tháng 11/2026 của Viện Quản lý Nguồn cung (ISM) được dự báo sẽ cho thấy cả ngành chế tạo (dự kiến công bố ngày 1/12) và ngành dịch vụ (dự kiến công bố ngày 3/12) đều tiếp tục tăng trưởng, với chi phí tăng cao là mối lo hàng đầu của doanh nghiệp. Các chuyên gia kinh tế và phố Wall đặc biệt quan tâm tới ngành dịch vụ, gồm y tế, vận tải, khách sạn, nhà hàng, do khu vực này chiếm phần lớn hoạt động kinh tế Mỹ.

Cũng vào ngày 4/12, Đại học Michigan công bố kết quả sơ bộ khảo sát tâm lý người tiêu dùng tháng 12, dự kiến tiếp tục ghi nhận sự bi quan kéo dài khi các hộ gia đình lo ngại lạm phát ảnh hưởng đến ngân sách và kế hoạch tương lai.

Giá xăng tăng cao từng là nguyên nhân chính đẩy lạm phát đi lên. Gần đây, giá xăng đã hạ nhiệt, dù cuộc chiến giữa Mỹ và Iran tiếp tục kìm hãm nguồn cung dầu toàn cầu. Diễn biến này giúp giảm bớt áp lực cho người tiêu dùng, góp phần tạo bước tăng trong khảo sát niềm tin tiêu dùng mới nhất của tổ chức nghiên cứu Conference Board.