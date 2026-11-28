Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười (ở giữa); Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp (bên phải); Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bá Út đồng chủ trì hội nghị

Hội nghị được UBND tỉnh tổ chức trực tiếp và kết nối trực tuyến với 124 xã, phường, đặc khu trên địa bàn.

Chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, thời gian còn lại của năm 2026 chỉ còn 32 ngày.

Quang cảnh hội nghị

Qua số liệu ước tính, năm 2026, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng kinh tế - xã hội; quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng đều có nhiều chuyển biến tích cực. Kết quả này là thành quả từ sự quyết liệt, nỗ lực của các sở, ngành và địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, bước vào giai đoạn “nước rút”, để tiếp tục thực hiện chỉ tiêu của năm 2026, các đơn vị cần rà soát toàn bộ nhiệm vụ, chỉ rõ phần việc tồn đọng và nguyên nhân để xử lý dứt điểm, làm cơ sở đánh giá KPI.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu, toàn hệ thống tiếp tục đoàn kết, quyết liệt hơn nữa, nhằm hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu năm 2026 trong giai đoạn "nước rút"

Các cơ quan, đơn vị chủ động tự kiểm tra, nắm chắc phần việc, tập trung cao độ, tuyệt đối không để chậm trễ làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Với các vướng mắc phát sinh, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu các địa phương báo cáo cụ thể tại hội nghị để cùng tháo gỡ trên tinh thần cộng đồng trách nhiệm, không đùn đẩy. Các sở, ngành phải chủ động phối hợp, giải quyết kịp thời kiến nghị của cơ sở, không để tình trạng chậm phản hồi gây ách tắc công việc.

Hội nghị được kết nối trực tuyến với 124 xã, phường, đặc khu

Mọi nhiệm vụ phải được theo dõi, đôn đốc đến cùng và có sản phẩm cụ thể, chấm dứt tình trạng báo cáo "đã triển khai" nhưng thực tế vẫn tồn đọng. Toàn hệ thống tiếp tục đoàn kết, quyết liệt hơn nữa nhằm hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu năm 2026 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Năm 2026, trong bối cảnh đối mặt nhiều thách thức đan xen, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực. Cơ cấu kinh tế tỉnh vẫn ghi nhận sự chuyển dịch đúng hướng, với mức tăng trưởng đồng đều ở cả 3 khu vực.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự hội nghị

Điểm nhấn nổi bật là thu ngân sách nhà nước ước đạt 35.600 tỷ đồng, tăng 12,4% so với năm 2025 và vượt chỉ tiêu kế hoạch (tăng từ 10% trở lên). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tăng 20,05%. Toàn tỉnh ước đón 25,11 triệu lượt khách du lịch, hoàn thành mục tiêu trên 25 triệu lượt đề ra từ đầu năm.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 134.000 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch. Đối với kế hoạch vốn đầu tư công hơn 21.272 tỷ đồng, tỉnh đang triển khai quyết liệt các giải pháp để phấn đấu giải ngân đạt 95% vốn năm 2026 và 100% vốn năm 2025 kéo dài.

Lãnh đạo các cơ quan tham dự hội nghị

Công tác cải thiện môi trường đầu tư và phát triển doanh nghiệp đạt nhiều kết quả ấn tượng. Trong năm 2026, toàn tỉnh có 4.300 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký trên 100.000 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên 28.600 đơn vị.

Hoạt động xúc tiến đầu tư ghi nhận bước tiến lớn khi thu hút được 86 dự án mới (tăng 31 dự án so với 2025), tổng vốn đăng ký lên tới 196.000 tỷ đồng. Toàn tỉnh cũng có 70 dự án điều chỉnh tăng vốn khoảng 25.000 tỷ đồng.

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự hội nghị

Đặc biệt, UBND tỉnh đã rà soát, tháo gỡ vướng mắc cho 319/365 dự án tồn đọng kéo dài, với tổng vốn 219.000 tỷ đồng. Đến nay, 52 dự án đã chính thức đi vào hoạt động và 45 dự án khác đang tái khởi động xây dựng.

Công tác giáo dục tiếp tục được quan tâm đầu tư, nâng tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia lên 70,86% (vượt kế hoạch 70%). Ngành y tế hoàn thành khám sức khỏe toàn dân cho hơn 2,79 triệu người, nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,5%.

Đại diện các phòng chuyên môn UBND tỉnh tham dự hội nghị

Công tác giảm nghèo và giải quyết việc làm đạt hiệu quả thiết thực. Toàn tỉnh đã tạo việc làm cho trên 70.000 lượt lao động. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều địa phương giảm trên 1%, riêng vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm 2%/năm.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế ngày càng mở rộng, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển toàn diện của tỉnh.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Ngọc Tiến báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội năm 2026

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Lâm Đồng thẳng thắn nhìn nhận còn một số hạn chế. Tăng trưởng GRDP chưa đạt kỳ vọng. Tiến độ giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án còn chậm. Một số dự án năng lượng, hạ tầng còn vướng mắc do chồng lấn quy hoạch khoáng sản.

Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp còn lúng túng ở một số nơi. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chưa đồng đều; công tác phối hợp liên ngành, đôn đốc tiến độ có lúc chưa kịp thời.