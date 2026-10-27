Kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng vượt dự báo nhờ sự bùng nổ của ngành bán dẫn

Tuy nhiên, tiêu dùng suy giảm cho thấy đà phục hồi kinh tế ngày càng thiếu đồng đều, có thể khiến Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) gặp khó khăn trong việc quyết định lộ trình tiếp tục tăng lãi suất.

Một mẫu taxi bay tại cuộc thử nghiệm ở Hàn Quốc năm 2020. Ảnh: Mạnh Hùng-Pv TTXVN tại Hàn Quốc

Theo số liệu BoK công bố ngày 27/10, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc tăng 1% trong quý III/2026 so với quý trước đó, cao hơn mức tăng 0,6% của quý II và vượt dự báo tăng 0,8% trong cuộc khảo sát các nhà kinh tế do Bloomberg thực hiện. So với cùng kỳ năm ngoái, kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 3,4%, vượt mức dự báo tăng 3,1%, nhưng thấp hơn mức tăng 3,7% ghi nhận trong quý II.

Tuy nhiên, những con số tích cực này che giấu sự chênh lệch ngày càng lớn giữa các khu vực của nền kinh tế. Tiêu dùng tư nhân giảm 0,2% so với quý trước, đảo ngược mức tăng 0,4% trong quý II. Ngược lại, tiêu dùng chính phủ tăng mạnh 1,9%, sau khi chỉ nhích 0,1% trong quý trước đó.

Ông Jeong-Woo Park, chuyên gia kinh tế tại Nomura Holdings, nhận định tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc nhìn chung khá mạnh, nhưng điều quan trọng là phải xem xét chất lượng tăng trưởng. Theo ông, các doanh nghiệp và Chính phủ đang hưởng lợi và gia tăng chi tiêu nhờ nguồn thu từ sự bùng nổ của ngành bán dẫn, trong khi các hộ gia đình chưa được hưởng lợi tương xứng.

Tiêu dùng yếu cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của ngành bán dẫn chưa tạo ra tác động lan tỏa đáng kể tới các hộ gia đình, bất chấp xuất khẩu và đầu tư tăng cao. Thực trạng này có thể khiến các nhà hoạch định chính sách thận trọng hơn với những đợt tăng lãi suất tiếp theo.

Theo ông Park, điều kiện tài chính bị thắt chặt sau các đợt tăng lãi suất, tác động tiêu cực từ sự sụt giảm của thị trường chứng khoán đối với tài sản của người dân, cùng tình trạng yếu kém kéo dài trên thị trường lao động là những yếu tố đang gây sức ép lên chi tiêu.

Các số liệu trên được công bố sau khi BoK quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 3% vào tuần trước, sau hai lần tăng liên tiếp, mỗi lần 0,25 điểm phần trăm, trong tháng 7 và tháng 8. Thống đốc BoK Shin Hyun Song cho biết ngân hàng sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt cho đến khi có đủ cơ sở tin tưởng rằng lạm phát sẽ trở về mục tiêu 2%.

BoK nhận định tăng trưởng kinh tế trong năm nay và năm tới có thể cao hơn đáng kể so với các dự báo trước đó. Ngân hàng dự kiến cập nhật triển vọng kinh tế vào ngày 26/11 tới.

Theo BoK, xuất khẩu và đầu tư được kỳ vọng tiếp tục tăng mạnh khi chu kỳ tăng trưởng của ngành bán dẫn mở rộng, trong khi thu nhập cải thiện sẽ từng bước hỗ trợ phục hồi tiêu dùng. Sự bùng nổ xuất khẩu cũng đang đưa Hàn Quốc tiến gần tới cột mốc lần đầu tiên đạt kim ngạch xuất khẩu hàng năm 1.000 tỷ USD.

Theo Bộ Thương mại Hàn Quốc, nếu đạt được cột mốc này, Hàn Quốc sẽ trở thành nền kinh tế thứ tư trên thế giới, sau Mỹ, Trung Quốc và Đức, có kim ngạch xuất khẩu hàng năm đạt mức trên.

Trước khi số liệu GDP được công bố, Citigroup và Nomura dự báo BoK sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 11 và tháng 2 năm sau, đưa lãi suất cơ bản lên 3,5%. Diễn biến tăng trưởng kinh tế và mức độ tác động của tăng trưởng đối với áp lực giá cả trong nước sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định tốc độ thắt chặt chính sách tiền tệ tiếp theo.

Theo ông Park, tốc độ tăng lãi suất trong thời gian tới có thể trở thành vấn đề gây nhiều bất đồng giữa các nhà hoạch định chính sách tại cuộc họp tháng 11 của BoK.