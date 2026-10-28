Kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng vượt dự báo nhờ cơn sốt AI. (Nguồn: Getty Images)

Theo số liệu sơ bộ do Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc công bố ngày 27/10, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này tăng 1% trong quý III so với quý trước và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Kết quả trên vượt xa dự báo tăng trưởng 0,3% trong quý III mà Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đưa ra hồi tháng 8.

Xuất khẩu, chiếm khoảng 45% GDP của Hàn Quốc, tăng 2,3% so với quý trước, nhờ động lực từ chất bán dẫn, máy móc và thiết bị điện. Trong khi đó, đầu tư vào cơ sở vật chất tăng 4,1%, đầu tư vào tài sản trí tuệ tăng 2,3% và đầu tư xây dựng nhích thêm 0,7%.

Trái với đà tăng của xuất khẩu và đầu tư, tiêu dùng tư nhân giảm 0,2%.

Đà tăng trưởng hiện nay đang đưa kinh tế Hàn Quốc tiến gần tới mức tăng mạnh nhất trong hơn một thập kỷ. Đầu tháng 10, Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Lee Hyoung-il dự báo GDP năm 2026 có thể tăng 3,4-3,6%, mức cao nhất kể từ năm 2011 nếu không tính giai đoạn đại dịch Covid-19. Năm 2025, kinh tế nước này chỉ tăng 1%, mức thấp nhất kể từ đại dịch Covid-19.

Hàn Quốc đang tận dụng làn sóng phát triển AI trong bối cảnh thế giới thiếu hụt chip nhớ. Nước này là quê hương của hai trong số ba nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới là SK Hynix và Samsung Electronics. Hai doanh nghiệp này nắm giữ tổng cộng khoảng 80% thị phần chip nhớ băng thông cao (HBM) và 60% thị phần bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM) toàn cầu.

Theo Cơ quan Hải quan Hàn Quốc, kim ngạch xuất khẩu của nước này trong tháng 9 tăng 83,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức kỷ lục 120,9 tỷ USD. Trong đó, chất bán dẫn chiếm gần một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu.

Tuy nhiên, đà tăng trưởng chủ yếu dựa vào xuất khẩu và đầu tư, trong khi tiêu dùng trong nước vẫn suy yếu. Điều này cho thấy lợi ích từ làn sóng AI chưa lan tỏa đồng đều đến toàn bộ nền kinh tế Hàn Quốc.

(theo Al Jazeera)