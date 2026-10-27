Kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 1% trong quý III-2026 nhờ xuất khẩu chip

Số liệu quý III vì thế cho thấy sức mạnh của ngành công nghệ đang đóng vai trò quan trọng trong quá trình phục hồi của Hàn Quốc. Ảnh: Hoàng Linh

Theo số liệu do BOK công bố ngày 27-10, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Hàn Quốc tăng 1% trong giai đoạn tháng 7-9, cao hơn đáng kể so với mức dự báo 0,3% mà ngân hàng trung ương đưa ra trước đó.

Kết quả cho thấy đà phục hồi của nền kinh tế đang mạnh hơn dự kiến, chủ yếu nhờ các mặt hàng bán dẫn, máy móc và thiết bị điện.

Động lực quan trọng đến từ hoạt động xuất khẩu. Trong quý III, kim ngạch xuất khẩu tăng 2,3% so với quý trước, với đóng góp chính từ chất bán dẫn, máy móc và thiết bị điện. Đây là những ngành có vai trò lớn trong cơ cấu xuất khẩu của Hàn Quốc, đặc biệt khi nhu cầu chip phục vụ trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và các thiết bị điện tử tiếp tục tạo cơ hội cho các nhà sản xuất.

Bên cạnh đó, đầu tư cơ sở vật chất tăng 4,1%, chủ yếu nhờ chi tiêu cho máy móc, trong đó có thiết bị sản xuất bán dẫn. Đầu tư vào sản phẩm sở hữu trí tuệ cũng tăng 2,3%, phản ánh mức chi cao hơn cho nghiên cứu và phát triển (R&D) cùng phần mềm. Những diễn biến này cho thấy hoạt động kinh tế không chỉ được hỗ trợ bởi nhu cầu bên ngoài mà còn bởi việc mở rộng năng lực sản xuất và đầu tư công nghệ trong nước.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu tăng 2,4% trong quý III, chủ yếu do lượng dầu thô và thiết bị sản xuất bán dẫn gia tăng. Việc nhập khẩu máy móc phục vụ ngành chip đồng thời phản ánh nhu cầu đầu tư của doanh nghiệp, nhưng cũng cho thấy hoạt động sản xuất công nghệ cao của Hàn Quốc phụ thuộc vào nguồn cung đầu vào từ bên ngoài.

Đà tăng trưởng trong quý III của Xứ Kim chi diễn ra sau những biến động đáng kể trong các quý trước. GDP Hàn Quốc đã giảm 0,1% trong quý IV-2025, sau đó bật tăng 1,8% trong quý I-2026 rồi chậm lại còn 0,6% trong quý II.

Theo các nhà phân tích, kết quả mới sẽ tạo cơ sở thuận lợi để Hàn Quốc hướng tới mục tiêu tăng trưởng 3,3% trong năm 2026 như dự báo BOK công bố hồi tháng 8.

Tuy nhiên, mức tăng trưởng của cả năm vẫn phụ thuộc vào diễn biến xuất khẩu, nhu cầu toàn cầu đối với bán dẫn và khả năng duy trì đầu tư trong những tháng cuối năm.

Hiện nay, bán dẫn là một trong những trụ cột của nền kinh tế Hàn Quốc, với các doanh nghiệp giữ vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng chip nhớ và linh kiện công nghệ.