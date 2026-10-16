Kinh tế Hàn Quốc phục hồi vững chắc nhờ xuất khẩu tăng mạnh

Container hàng hóa tại cảng Busan, Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Theo báo cáo kinh tế hàng tháng vừa được Bộ Tài chính và Kinh tế Hàn Quốc công bố ngày 16/10, dù những bất ổn liên quan đến xung đột tại Trung Đông và áp lực lạm phát vẫn tiếp diễn, kinh tế Hàn Quốc duy trì đà phục hồi vững chắc nhờ xuất khẩu tăng mạnh, đầu tư ổn định và tiêu dùng trong nước phục hồi nhẹ.

Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 9/2026 tăng 83,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức kỷ lục 120,9 tỷ USD, nhờ xuất khẩu chip tăng mạnh. Xuất khẩu chất bán dẫn lần đầu tiên vượt 60 tỷ USD trong tháng trước, góp phần đẩy tổng kim ngạch xuất khẩu lên mức cao kỷ lục.

Trong quý II/2026, đầu tư vào cơ sở vật chất của Hàn Quốc tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Bộ này cho biết chi tiêu tiêu dùng tư nhân cũng tăng 2,4% trong quý II so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính và Kinh tế Hàn Quốc nhận định giá tiêu dùng và tình hình việc làm vẫn là những vấn đề gây sức ép đối với nền kinh tế. Bộ cho biết: “Trong bối cảnh những bất ổn liên quan đến xung đột tại Trung Đông gia tăng, giá dầu cao hơn và tình hình việc làm vẫn gây gánh nặng cho các lĩnh vực kinh tế dễ bị tổn thương”.

Báo cáo trên cũng nêu rõ, giá tiêu dùng tại Hàn Quốc trong tháng 9 tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 3,1% của tháng trước đó, nhưng vẫn ở mức tương đối cao.