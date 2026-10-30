Kinh tế Hải Phòng tăng trưởng tích cực trong 10 tháng năm 2026

Trong 10 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn Hải Phòng đạt 359.018,2 tỷ đồng, tăng 16,17% so với cùng kỳ. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 10 tháng tăng 15,12% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 180.366 tỷ đồng, bằng 92,6% dự toán giao, vượt 15,5% kế hoạch thu 10 tháng; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 50,1 tỷ USD, tăng 10,9%; thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt khoảng 3.802,92 triệu USD, tăng 69% so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 359.018,2 tỷ đồng, tăng 16,17%; sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 182,4 triệu tấn, tăng 12,11%; thành phố ước đón 15,11 triệu lượt khách du lịch, tăng 17,47% so với cùng kỳ.

Đến ngày 22/10, giải ngân vốn đầu tư công đạt 32.331 tỷ đồng, bằng 87,58% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao sau khi loại trừ tiết kiệm chi 5%.

Công tác phát triển nhà ở xã hội đạt kết quả tích cực, lũy kế đến hết tháng 10 ước hoàn thành 3.482 căn; dự kiến cả năm hoàn thành 7.160 căn, vượt 25 căn so với kế hoạch thành phố và 460 căn so với chỉ tiêu Chính phủ giao.

Sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định, tổng sản lượng thủy sản 10 tháng ước đạt 274.339 tấn, bằng 107% so với cùng kỳ.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, lao động, việc làm và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội đạt 56,6% lực lượng lao động trong độ tuổi, bằng 99,6% chỉ tiêu năm; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 94,8%.

Khoa học, công nghệ và chuyển đổi số có nhiều chuyển biến; công nghệ 5G đã phủ sóng 98% dân số; các chỉ tiêu phát triển hạ tầng viễn thông theo Nghị quyết số 11-NQ/TU hoàn thành trước kế hoạch 3 tháng.

Thành phố đạt 56,33 điểm về chỉ số đổi mới sáng tạo, thuộc nhóm 3 địa phương dẫn đầu cả nước. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; tai nạn giao thông tháng 10 giảm cả 3 tiêu chí so với tháng trước và cùng kỳ.

Bên cạnh kết quả đạt được, có 2/10 chỉ tiêu dự kiến không đạt kế hoạch là tốc độ tăng IIP tháng 10 (ước tăng 14,54%, thấp hơn kế hoạch 18%) và số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 10 tháng (dự kiến có 450 doanh nghiệp, thấp hơn 190 doanh nghiệp so với kế hoạch).

Trong 2 tháng cuối năm, thành phố tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2026, đồng thời bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

Lãnh đạo thành phố đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương theo dõi sát tình hình phát triển kinh tế-xã hội, phân tích rõ nguyên nhân, chủ động tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tạo động lực tăng trưởng; quyết liệt thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách những tháng cuối năm 2026.