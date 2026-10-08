Kinh tế Hà Nội tăng tốc hướng tới tăng trưởng hai con số

Hà Nội đặt mục tiêu tăng tốc trong quý IV/2026, tập trung phát huy các động lực từ đầu tư công, dịch vụ, thương mại, công nghiệp và hạ tầng, hướng tới hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm nay.

Người dân Hà Nội mua sắm tại khu vực chợ đêm Đồng Xuân. Ảnh: Uyên Hương/Bnews/vnanet.vn

Theo Báo cáo của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, kinh tế Thủ đô tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực và tăng tốc qua từng quý. GRDP 9 tháng năm 2026 ước tăng 8,85%, cao hơn mức tăng 7,92% của cùng kỳ năm 2025. Riêng quý III, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 10,02%, lần đầu tiên trong năm đạt mức tăng trưởng hai con số và cũng là mức cao nhất trong ba quý.

Trong đó, khu vực dịch vụ tiếp tục giữ vai trò trụ đỡ của kinh tế Thủ đô, tăng 9,14%, đóng góp 6,15 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung, cao hơn 0,45 điểm phần trăm so với mức tăng của cả nước. Khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 8,8%, đóng góp 1,81 điểm phần trăm; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,54%. Cùng với sản xuất, đầu tư đang trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 9 tháng đạt 451,4 nghìn tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ; trong đó, vốn ngân sách nhà nước địa phương đạt 107,8 nghìn tỷ đồng, tăng 81,2%, góp phần thúc đẩy các dự án hạ tầng lớn trên địa bàn.

Cùng với đà tăng của sản xuất và đầu tư, hoạt động kinh doanh, thương mại và du lịch tiếp tục duy trì kết quả tích cực. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 4,07 tỷ USD, tăng 5,9% và hoàn thành 90,4% kế hoạch năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 810,9 nghìn tỷ đồng, tăng 15,6%. Du lịch tiếp tục là điểm sáng khi Hà Nội đón gần 6,9 triệu lượt khách trong 9 tháng, tăng 24,3%, trong đó khách quốc tế tăng 25,7%.

Đáng chú ý, thu ngân sách nhà nước đạt 567,6 nghìn tỷ đồng, bằng 87,3% dự toán năm; tín dụng ngân hàng tăng 14,08%, trong khi nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,49%. Thị trường lao động cũng có chuyển biến tích cực khi thành phố giải quyết việc làm cho 161 nghìn lao động, đạt 94,1% kế hoạch. Những kết quả này cho thấy các động lực tăng trưởng của Hà Nội đang được củng cố, tạo nền tảng để thành phố tiếp tục tăng tốc trong những tháng cuối năm.

Trên nền tảng đó, Hà Nội xác định đẩy nhanh giải ngân đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV, nhằm tạo giá trị gia tăng trực tiếp, thúc đẩy ngành xây dựng và lan tỏa sang các lĩnh vực liên quan. Thành phố cần tập trung tháo gỡ các vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng và thanh quyết toán; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm như Vành đai 4, các cầu vượt sông Hồng, đường sắt đô thị và hệ thống hồ điều hòa chống ngập.

Để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, thành phố cần xác định rõ danh mục các dự án có khả năng tạo giá trị gia tăng ngay trong ba tháng cuối năm để ưu tiên nguồn lực, thường xuyên kiểm đếm khối lượng xây lắp, nghiệm thu và thanh toán. Nguồn lực cũng được đề xuất điều chuyển từ những dự án không còn khả năng giải ngân sang các dự án đã có mặt bằng và đủ điều kiện thi công; đồng thời chủ động điều phối nguồn vật liệu cho các công trình trọng điểm, tăng cường liên kết cung ứng với các địa phương lân cận.

Bên cạnh đầu tư công, lĩnh vực thương mại được kỳ vọng tiếp tục đóng góp vào tăng trưởng trong những tháng cuối năm. Hà Nội được đề xuất tổ chức các tuần lễ, tháng khuyến mại tập trung quy mô lớn, tăng liên kết giữa các trung tâm thương mại, chuỗi siêu thị và các cơ sở kinh doanh, đồng thời gắn mua sắm, ẩm thực với phát triển kinh tế đêm. Thành phố cũng cần phát huy lợi thế về hạ tầng và nhân lực số, hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia các sàn thương mại điện tử lớn, qua đó mở rộng kênh tiêu thụ và khai thác tốt hơn sức mua của thị trường.

Đối với khu vực công nghiệp, trọng tâm là hỗ trợ các ngành chế biến, chế tạo, điện tử, cơ khí và công nghiệp hỗ trợ; thúc đẩy sản xuất tại các khu, cụm công nghiệp mới đi vào hoạt động và đẩy nhanh tiến độ đưa các dự án công nghiệp mới vào vận hành. Hà Nội đồng thời định hướng phát triển hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và các sản phẩm công nghệ số; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tín dụng ưu đãi, giảm chi phí đầu vào và tăng liên kết với doanh nghiệp FDI.

Cùng với việc thúc đẩy sản xuất, bảo đảm cung ứng điện ổn định, an toàn tiếp tục là điều kiện quan trọng để duy trì đà tăng trưởng. Thành phố cần phối hợp với Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đẩy nhanh tiến độ các công trình lưới điện, trạm biến áp; đồng thời xây dựng phương án ưu tiên phân bổ năng lượng trong trường hợp xảy ra quá tải cục bộ.

Một động lực khác được Hà Nội xác định còn nhiều dư địa là logistics. Thành phố cần đẩy nhanh phát triển các trung tâm logistics, cảng cạn và hệ thống kho bãi trung chuyển gắn với thương mại điện tử; tháo gỡ vướng mắc về quỹ đất, tăng kết nối giao thông với các tỉnh lân cận và khai thác hiệu quả vận tải đường thủy nội địa.

Song song với thúc đẩy tăng trưởng, Hà Nội tiếp tục kiểm soát lạm phát và ổn định thị trường, nhất là trong giai đoạn cao điểm cuối năm. Thành phố cần tăng cường giám sát biến động giá vật liệu xây dựng, nhà ở, điện, nước và nhiên liệu vận tải; chủ động điều phối cung - cầu, hạn chế nguy cơ tăng giá dây chuyền trong quá trình đẩy mạnh giải ngân đầu tư công. Công tác quản lý thị trường cũng được tăng cường, tập trung xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá trong những tháng cuối năm và mùa mua sắm Tết.

Với GRDP quý III lần đầu đạt mức tăng hai con số, cùng các động lực từ đầu tư, dịch vụ, thương mại, công nghiệp và hạ tầng tiếp tục được củng cố, Hà Nội có thêm cơ sở để bước vào quý IV với yêu cầu tăng tốc cao hơn. Việc tập trung nguồn lực cho các công trình trọng điểm, thúc đẩy sản xuất, kích cầu tiêu dùng, phát triển thương mại điện tử và logistics được kỳ vọng tạo thêm động lực để Thủ đô hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.