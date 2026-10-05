Kinh tế Hà Nội 9 tháng tăng trưởng 8,85%, nhiều động lực mới cho mục tiêu hai con số

Quý III tăng trưởng hai con số

Chiều 5/10, UBND TP. Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III/2026. Chánh Văn phòng - người phát ngôn UBND TP. Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết chủ trì họp báo.

Tại cuộc họp, bà Đỗ Thu Hằng - Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết, năm 2026 là năm đầu Hà Nội triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030, tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng nhanh, bền vững. Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 11% trở lên, gắn với mở rộng quy mô nền kinh tế, nâng cao khả năng huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, hoàn thiện kết cấu hạ tầng và bảo đảm an sinh xã hội.

Kinh tế Thủ đô ghi nhận sự tăng tốc rõ nét trong quý III. GRDP quý III/2026 ước tăng 10,02%, lần đầu trong năm đạt mức tăng trưởng hai con số và là mức tăng cao nhất trong các quý năm 2026, cao hơn đáng kể mức 8,2% của quý III/2025

Tính chung 9 tháng, GRDP tăng 8,85%, cao hơn mức tăng 7,92% cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khu vực dịch vụ tăng 9,14%; công nghiệp - xây dựng tăng 8,8%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,28%. Riêng xây dựng tăng 10,89%, thuộc nhóm ngành có tốc độ tăng nhanh.

Bà Đỗ Thu Hằng - Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội thông tin tại cuộc họp.

Quy mô GRDP 9 tháng theo giá hiện hành đạt khoảng 1.294,9 nghìn tỷ đồng. Khu vực dịch vụ tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu kinh tế với 67,64%; công nghiệp - xây dựng chiếm 20,60%; nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 1,91%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 9,85%.

Dịch vụ tiếp tục đóng góp hơn 6 điểm phần trăm vào tăng trưởng GRDP 9 tháng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 810,9 nghìn tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ.

Du lịch cũng ghi nhận kết quả tích cực. Hà Nội đón khoảng 27,5 triệu lượt khách trong 9 tháng, tăng 6,2%; trong đó khách quốc tế đạt 6,67 triệu lượt, tăng 22%. Tổng thu từ khách du lịch đạt 113,2 nghìn tỷ đồng, tăng 13,3%.

Đầu tư và xây dựng tạo sức bật

Cùng với dịch vụ, đầu tư công và xây dựng thể hiện sự bứt tốc rõ rệt. Cụ thể, ngành xây dựng tăng 10,89%; riêng quý III tăng 13,63%.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 451,4 nghìn tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Riêng quý III, vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 194,6 nghìn tỷ đồng, tăng 24,5%.

Giải ngân đầu tư công lũy kế đến hết ngày 30/9 đạt 115.574 tỷ đồng, bằng 96,32% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và tương ứng 69,91% kế hoạch Thành phố giao đến nay, không bao gồm khoản tiết kiệm 5% chi đầu tư ngân sách.

Hà Nội đồng thời đẩy mạnh các dự án hạ tầng chiến lược. Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đã được phê duyệt; Thành phố đang triển khai lập 125 quy hoạch các cấp và đôn đốc thực hiện 50 bản ghi nhớ xúc tiến đầu tư.

Đáng chú ý, 84 dự án hạ tầng chiến lược với tổng quy mô 330.458 tỷ đồng đang được triển khai. Tuyến Vành đai 4 giải ngân đạt 88,30%; tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội hoàn thành khoan hầm; các cầu lớn vượt sông Hồng đang được thi công.

Bên cạnh đó, dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục là một động lực của kinh tế Thủ đô. 9 tháng, Hà Nội thu hút 4,07 tỷ USD vốn FDI, tăng 5,9%. Dòng vốn FDI tập trung vào những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao.

Cùng với đầu tư, sản xuất công nghiệp và xuất khẩu cũng có chuyển biến. Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 9%, riêng quý III tăng 9,3%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 16,86 tỷ USD, tăng 9,3%; riêng quý III đạt khoảng 6,2 tỷ USD, tăng 15%.

Thu ngân sách nhà nước đến hết ngày 30/9 đạt 568.582 tỷ đồng, bằng 87,5% dự toán và tăng 6,1% so với cùng kỳ. Dư nợ tín dụng đạt khoảng 6.589 nghìn tỷ đồng, tăng 14,08% so với cuối năm 2025.

Một động lực khác đang được Hà Nội chú trọng là khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thành phố đã phê duyệt tái cấu trúc 1.552 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 90,1%. Hơn 6,2 triệu tài khoản định danh trên ứng dụng iHanoi được ghi nhận. Kho dữ liệu dùng chung đã tiếp nhận 2,72 triệu hồ sơ thủ tục hành chính; nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu LGSP vận hành ổn định, với tỷ lệ giao dịch thành công đạt 92,63%.

Chánh Văn phòng - người phát ngôn UBND TP. Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết chủ trì họp báo.

Áp lực còn lớn

Bên cạnh kết quả tích cực, kinh tế Hà Nội vẫn đối mặt một số thách thức. Trong 9 tháng, trên địa bàn thành phố có 26,1 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và 10,6 nghìn doanh nghiệp giải thể. Sản xuất công nghiệp chưa đồng đều, trong khi tồn kho ngành chế biến, chế tạo cuối tháng 9 tăng 26,5%.

Xuất khẩu chưa đạt kỳ vọng ở một số nhóm hàng chủ lực như máy móc, dệt may, gỗ. Cùng với đó, CPI bình quân 9 tháng tăng 4,91%. Giá nhà ở, điện, nước, giáo dục và vật liệu xây dựng tăng khá cao, tạo thêm áp lực lên chi phí sản xuất và sức mua.

Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực tăng trưởng

Theo bà Đỗ Thu Hằng, UBND TP. Hà Nội nhận định nhiệm vụ tăng trưởng những tháng cuối năm còn nhiều thách thức. Để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm trên 11%, quy mô giá trị tăng thêm trong quý IV phải rất lớn, đòi hỏi các động lực chủ yếu đồng loạt tăng tốc.

Thành phố xác định đầu tư công, xây dựng và các công trình trọng điểm là động lực có tính chủ động cao nhất trong quý IV; tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư, nguồn vật liệu và tổ chức thi công, đồng thời đẩy nhanh các dự án giao thông, đường sắt đô thị, cầu qua sông Hồng, chống ngập và các dự án hạ tầng lớn.

Hà Nội cũng đặt mục tiêu thúc đẩy đầu tư tư nhân và FDI, chuyển các dự án đã có chủ trương, cam kết đầu tư thành vốn thực hiện, khối lượng xây dựng và năng lực sản xuất mới; chuẩn bị quỹ đất sạch, hạ tầng khu, cụm công nghiệp và tập trung thu hút FDI chất lượng cao vào công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo AI, nghiên cứu và phát triển (R&D), công nghiệp chế biến, chế tạo.

Quý IV cũng sẽ là cao điểm kích cầu tiêu dùng, thương mại, du lịch và công nghiệp văn hóa. Thành phố định hướng tổ chức các chương trình khuyến mại, hội chợ, kết nối cung cầu, thương mại điện tử, phát triển kinh tế đêm...

Cùng với đó, Hà Nội tiếp tục thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tháo gỡ vướng mắc trong sử dụng, giải ngân kinh phí; đưa các cơ chế mới của Luật Thủ đô và các nghị quyết của HĐND TP. Hà Nội vào thực tiễn; cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, ủy quyền và rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp.

Thành phố yêu cầu tiếp tục thực hiện phương châm “rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, rõ cơ quan chủ trì, rõ tiến độ, rõ kết quả đầu ra”; giao chỉ tiêu cụ thể cho từng sở, ngành, xã, phường và từng chủ đầu tư, đồng thời gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện./.