Kinh tế Hà Nội 9 tháng: Tăng 8,85%, dịch vụ giữ vai trò chủ lực

Kinh tế Hà Nội vượt mốc tăng trưởng 10% trong quý 3/2026. Ảnh: Trần Trọng/Mekong ASEAN

Theo Thống kê TP Hà Nội, tăng trưởng kinh tế (GRDP) quý 3/2026 của thành phố ước tăng 10,02% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn các quý trước. Đà tăng tốc này đưa GRDP 9 tháng tăng 8,85%, vượt mức tăng 7,92% của cùng kỳ năm 2025 (YoY).

Tính chung 9 tháng, khu vực dịch vụ tăng 9,14%; công nghiệp - xây dựng tăng 8,80%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,54%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,28% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Hà Nội đạt 810.900 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ.

Bán lẻ hàng hóa đạt 518.200 tỷ đồng, tăng 17,6% YoY; doanh thu lưu trú, ăn uống đạt 115.300 tỷ đồng, tăng 16,3% YoY; du lịch lữ hành đạt 30.100 tỷ đồng, tăng 16,5% YoY và dịch vụ khác đạt 147.300 tỷ đồng, tăng 8,3% YoY.

Hoạt động du lịch trên địa bàn Hà Nội trong kỳ ghi nhận tăng trưởng ở cả khách tham quan và khách lưu trú. Khách đến các điểm tham quan đạt 27,54 triệu lượt, tăng 6,2% YoY. Trong đó, khách quốc tế đạt 6,67 triệu lượt, tăng 22% YoY và khách nội địa đạt 20,87 triệu lượt, tăng 8,2% YoY.

Doanh thu vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải và bưu chính chuyển phát tại địa phương đạt 232.100 tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ 9 tháng năm ngoái. Trong đó, vận chuyển hành khách đạt 25.900 tỷ đồng, tăng 33,1%; vận tải hàng hóa đạt 97.400 tỷ đồng, tăng 26%; dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 94.900 tỷ đồng, tăng 17,5%; bưu chính chuyển phát đạt 13.900 tỷ đồng, tăng 21,1%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 9 tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước, quý 3 tăng 9,3% và tính chung 9 tháng tăng 9% YoY.

Ở hoạt động ngoại thương, kim ngạch xuất khẩu 9 tháng tại Hà Nội đạt 16,861 tỷ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu đạt 47,984 tỷ USD, tăng 39,7%, cao hơn tốc độ tăng xuất khẩu.

Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn Hà Nội trong 9 tháng ước đạt 451.400 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn khu vực Nhà nước đạt 183.400 tỷ đồng, tăng 30,3%; vốn ngoài Nhà nước đạt 235.700 tỷ đồng, tăng 10,7%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện đạt 32.300 tỷ đồng, tăng 25,9% YoY.

Về thu hút đầu tư nước ngoài, Hà Nội ghi nhận 4,067 tỷ USD vốn FDI trong 9 tháng, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2025. Thành phố có 500 dự án đăng ký mới với tổng vốn 676 triệu USD; 113 dự án điều chỉnh tăng vốn thêm 691 triệu USD và 281 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần với giá trị 2,7 tỷ USD.

Trong 9 tháng năm 2026, Hà Nội có khoảng 25.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Khoảng 10.000 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 25%.

Ở chiều ngược lại, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động đạt khoảng 20.100, tăng 9%; số doanh nghiệp giải thể đạt khoảng 10.600, tăng 52%.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Hà Nội đạt 567.600 tỷ đồng, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2025. Chi ngân sách địa phương đạt 170.800 tỷ đồng, tăng 86,8% YoY.

Trong lĩnh vực ngân hàng, huy động vốn trên địa bàn đạt 7,846 triệu tỷ đồng, tăng 10,80% so với cuối năm 2025. Dư nợ tín dụng đạt 6,589 triệu tỷ đồng, tăng 14,08% so với cuối năm 2025.