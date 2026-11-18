Kinh tế Eurozone vượt kỳ vọng bất chấp cú sốc năng lượng
Ngày 17/11, Liên minh châu Âu (EU) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong năm 2026, nhờ khả năng chống chịu tốt hơn dự kiến trước xung đột Trung Đông và cú sốc giá năng lượng. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu (EC) cảnh báo lạm phát sẽ tiếp tục neo cao, trong khi tài chính công ngày càng chịu nhiều sức ép.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/kinh-te-eurozone-vuot-ky-vong-bat-chap-cu-soc-nang-luong-246261118171153204.htm