Kinh tế Eurozone: Vượt cú sốc năng lượng tốt hơn dự báo; hoạt động thương mại liên quan đến AI là lực đẩy quan trọng

Kinh tế Eurozone chống chịu trước cú sốc năng lượng tốt hơn dự kiến. (Nguồn: EPA)

Kết quả này đạt được nhờ giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, các gói hỗ trợ tài khóa mạnh mẽ hơn và sự bùng nổ đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) giúp duy trì đà tăng trưởng.

Đánh giá này được đăng tải trên blog chính thức của ECB, đóng góp thêm vào cuộc thảo luận đang gia tăng giữa các nhà hoạch định chính sách về việc liệu những thay đổi mang tính cấu trúc của kinh tế toàn cầu có đang thúc đẩy tăng trưởng, đầu tư và lãi suất hay không.

Dù Eurozone hứng chịu đợt tăng giá dầu và khí đốt mạnh do cuộc chiến tại Iran gây gián đoạn thị trường năng lượng, các khảo sát doanh nghiệp cho thấy đà mở rộng kinh tế của khối vẫn được giữ vững.

Theo tính toán của các chuyên gia kinh tế ECB, mức độ phụ thuộc vào dầu mỏ của nền kinh tế Eurozone hiện chỉ bằng khoảng một nửa so với đầu những năm 1990, qua đó hạn chế đáng kể tác động từ các đợt biến động giá năng lượng.

Ngoài ra, việc gia tăng sản lượng điện hạt nhân và năng lượng tái tạo cũng làm suy yếu mối liên hệ giữa giá khí đốt và chi phí điện năng tại nhiều quốc gia.

Bên cạnh đó, hoạt động thương mại liên quan đến AI đã trở thành lực đẩy quan trọng cho khu vực, khi các đơn đặt hàng xuất khẩu công nghệ và các ngành liên quan đến AI đạt hiệu suất vượt trội.

Một yếu tố hỗ trợ khác là gói kích thích tài khóa của khu vực đạt mức tương đương 0,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), cao gấp đôi so với dự kiến vào cuối năm ngoái. Điều này chủ yếu nhờ các khoản chi tiêu của chính phủ Đức cho quốc phòng và hạ tầng.

Tuy nhiên, các nhà kinh tế cảnh báo, phần lớn các yếu tố hỗ trợ này chỉ mang tính tạm thời.

Nhu cầu từ thị trường thế giới cùng các gói kích thích tài khóa và làn sóng đầu tư AI có thể suy yếu, khiến Eurozone dễ bị tổn thương nếu căng thẳng địa chính trị leo thang hoặc thị trường năng lượng tiếp tục gặp gián đoạn mới.

(theo ECB)