Kinh tế Eurozone giảm tốc, lạm phát và chi phí vay nợ gia tăng

Tuy nhiên, diễn biến trên thị trường trái phiếu cho thấy các nhà đầu tư vẫn quan ngại nhiều về lạm phát kéo dài hơn là khả năng kinh tế suy giảm mạnh.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Brussels, Bỉ. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Theo Cơ quan Thống kê Liên minh châu Âu (Eurostat), các chỉ số chu kỳ kinh doanh cho thấy kinh tế Eurozone giảm tốc mạnh vào cuối quý III/2026. Italy có thể đã rơi vào suy thoái, trong khi Đức và Pháp tiếp tục đối mặt với đà suy giảm.

Thông thường, khi lo ngại suy thoái gia tăng, nhà đầu tư có xu hướng mua trái phiếu chính phủ Đức - tài sản được xem là tương đối an toàn khiến lợi suất giảm. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm đạt 3,49% ngày 8/10, tăng từ khoảng 2,85% hồi đầu năm và từng lên 3,65% vào ngày 28/9, mức cao nhất trong khoảng 17 năm.

Nguyên nhân chủ yếu là giá năng lượng tăng do xung đột tại Trung Đông. Lạm phát Eurozone tăng từ 3,2% trong tháng 8 lên 3,8% trong tháng 9, trong đó giá năng lượng tăng gần 19% so với cùng kỳ năm trước. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã hai lần tăng lãi suất trong năm nay và thị trường dự báo có thể có thêm một đợt tăng vào cuối năm.

Pháp đang chịu sức ép lớn nhất trên thị trường trái phiếu. Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của nước này lên 4,88%, cao hơn Đức 1,39 điểm phần trăm. Thâm hụt ngân sách Pháp dự kiến đạt 5,4% GDP trong năm nay, vượt ngưỡng 3% của Liên minh châu Âu (EU) năm thứ sáu liên tiếp. Kế hoạch tiết kiệm ngân sách trị giá 43 tỷ euro của chính phủ vẫn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm sự ủng hộ tại Quốc hội.

Sức ép cũng lan sang Italy và Tây Ban Nha khi chênh lệch lợi suất trái phiếu so với Đức gia tăng, phản ánh chi phí vay nợ cao hơn và những lo ngại về tình hình tài chính.

Theo giới phân tích, thị trường chưa phát đi đầy đủ các tín hiệu điển hình của một cuộc suy thoái, mà đang cho thấy nguy cơ đình lạm, tức tăng trưởng kinh tế suy yếu trong khi lạm phát vẫn ở mức cao.

Triển vọng năng lượng trong mùa Đông cũng làm gia tăng bất ổn. Lượng khí đốt dự trữ của châu Âu đầu tháng 10 chỉ đạt khoảng 72% công suất. Nếu mùa Đông lạnh giá khiến nhu cầu năng lượng tăng mạnh, chi phí sinh hoạt và sản xuất có thể tiếp tục leo thang, gây thêm sức ép lên tăng trưởng và đặt ECB trước bài toán khó giữa kiểm soát lạm phát và hỗ trợ kinh tế.