Kinh tế duy trì đà tăng trưởng, củng cố sức chống chịu

10 tháng năm 2026, kinh tế Việt Nam tiếp tục ghi nhận nhiều điểm sáng

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt hơn 1 tỷ USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất công nghiệp tăng 12,4%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,5%. Những con số này cho thấy quy mô và sức chống chịu của nền kinh tế tiếp tục được củng cố.

Tuy nhiên, phía sau đà tăng trưởng là những thách thức về năng lực nội tại của doanh nghiệp. Theo TS. Trần Đình Thiên, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, điểm yếu căn bản của phần lớn doanh nghiệp hiện nay là quy mô nhỏ, trình độ công nghệ thấp, năng suất lao động chưa cao và vẫn phụ thuộc vào lợi thế lao động giá rẻ. Điều này khiến khả năng chuyển đổi mô hình sản xuất, nâng cấp công nghệ và tham gia vào những công đoạn có giá trị gia tăng cao còn hạn chế.

"Nhà nước và Chính phủ đang nỗ lực để tháo gỡ khó khăn, tạo ra những điều kiện để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua được những điểm yếu. Ví dụ như hỗ trợ về thuế, hỗ trợ về lãi suất. Đó là những chia sẻ rất tích cực. Việc giảm các thủ tục cũng là một nỗ lực rất lớn. Thứ hai, cách tiếp cận là chuyển sang những động lực tăng trưởng mới, ví dụ như công nghệ cao, hoặc dựa vào lao động chất lượng cao. Cùng với đó, chúng ta phải liên kết được khu vực tư nhân với khu vực nhà nước."

Khuyến khích thế hệ doanh nghiệp trẻ tham gia những lĩnh vực mới

Bên cạnh liên kết, đổi mới công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh là yêu cầu không thể trì hoãn. Theo ông Thiên, mỗi doanh nghiệp cần chủ động chuyển sang ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số và phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, cần khuyến khích thế hệ doanh nghiệp trẻ tham gia những lĩnh vực mới, tạo ra sản phẩm và giá trị mới, thay vì tiếp tục dựa vào những mô hình kinh doanh cũ.

TS. Trần Đình Thiên, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia

"Tôi muốn nhấn mạnh vai trò của những tập đoàn lớn, những doanh nghiệp Go Global. Chúng ta bây giờ cạnh tranh toàn cầu rồi, phải có những doanh nghiệp dẫn dắt cho công cuộc cạnh tranh toàn cầu này. Do đó, việc nỗ lực để các doanh nghiệp lớn của Việt Nam hình thành lên một đội hình thật mạnh, tạo ra những chuỗi, những mạng sản xuất của Việt Nam đích thực, thì lúc đó chúng ta mới có sức mạnh lực lượng tốt được."

Từ những kết quả tăng trưởng kinh tế 10 tháng, yêu cầu đặt ra không chỉ là mở rộng quy mô sản xuất hay gia tăng kim ngạch xuất khẩu, mà còn là nâng cao thực chất năng lực của doanh nghiệp trong nước.

Khi doanh nghiệp lớn đủ sức dẫn dắt, doanh nghiệp nhỏ có điểm tựa phát triển, các nguồn lực trong nước và quốc tế được kết nối hiệu quả, sức mạnh của từng doanh nghiệp sẽ được nhân lên thành sức mạnh của cả cộng đồng. Đây chính là nền tảng để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, nâng cao vị thế cạnh tranh và đóng góp bền vững cho tăng trưởng kinh tế.

Những điểm sáng nổi bật trong 'bức tranh' kinh tế 10 tháng