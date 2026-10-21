Niềm tin vào kinh tế Đức đang suy giảm. (Nguồn: Reddit)

Theo Reuters, Chủ tịch ZEW Achim Wambach nhận định, tiêu dùng tư nhân và đầu tư vẫn yếu do giá năng lượng cao làm giảm thu nhập thực tế, tăng chi phí sản xuất và kéo dài áp lực lạm phát.

Theo ông, kinh tế Đức đang dần thoát khỏi tình trạng đình trệ, nhưng đà phục hồi chưa đủ vững chắc để tự duy trì.

Trong kỳ khảo sát mới nhất, các lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, dịch vụ và viễn thông ghi nhận triển vọng suy giảm, trong khi ngành sản xuất kim loại và điện tử có diễn biến tích cực hơn.

Chỉ số ZEW được xây dựng dựa trên khảo sát các chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, tài chính và doanh nghiệp về triển vọng kinh tế cũng như thị trường vốn, được xem là một chỉ báo quan trọng về tình hình kinh tế Đức.

Khảo sát tháng 10 được thực hiện với 178 nhà phân tích trong thời gian từ ngày 12-19/10. Xu hướng suy giảm niềm tin cũng được ghi nhận tại Khu vực đồng Euro.

Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Kinh tế Ifo có trụ sở tại Munich cho rằng, đà phục hồi của kinh tế Đức đang được hỗ trợ bởi nhu cầu trong lĩnh vực dịch vụ và đầu tư cơ sở hạ tầng.

Chủ tịch Ifo Clemens Fuest nhận thấy, các doanh nghiệp kỹ thuật đang nhận được nhiều đơn đặt hàng khi các dự án hạ tầng được lên kế hoạch, trong khi chính phủ Đức cũng tăng chi tiêu cho lĩnh vực này.