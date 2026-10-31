Kinh tế Đức duy trì tăng trưởng quý thứ ba liên tiếp. (Nguồn: Shutterstock)

Kết quả này củng cố triển vọng nền kinh tế lớn nhất châu Âu thoát khỏi giai đoạn trì trệ kéo dài, dù đầu tư và xuất khẩu còn yếu, trong khi lạm phát có nguy cơ tăng trở lại vào đầu năm 2027.

Theo số liệu sơ bộ do Cơ quan Thống kê Liên bang Đức vừa công bố, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý III/2026 của nước này đã tăng 0,2% so với quý trước, sau mức tăng 0,4% trong quý I và 0,3% trong quý II.

Như vậy, kinh tế Đức duy trì tăng trưởng trong cả ba quý đầu năm nay, dù tốc độ chậm dần. Mức suy giảm GDP mà một số nhà kinh tế từng lo ngại đã không xảy ra.

Tiêu dùng là một trong những yếu tố hỗ trợ tăng trưởng, với chi tiêu tăng nhẹ trong quý III/2026. Ngược lại, đầu tư sụt giảm và đà tăng xuất khẩu suy yếu rõ rệt so với 6 tháng đầu năm. Diễn biến này cho thấy mô hình kinh tế phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu của Đức tiếp tục gặp khó khăn trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu yếu hơn và các rào cản thương mại gia tăng.

Trong mùa Hè, bên cạnh giá năng lượng cao, tình trạng mực nước thấp trên sông Rhine cũng gây sức ép đáng kể đối với sản xuất.

Đây là tuyến vận tải nội địa quan trọng đối với các ngành công nghiệp nặng. Mực nước giảm hạn chế vận chuyển những mặt hàng khối lượng lớn như hóa chất, than, quặng và thép, khiến các ngành hóa chất và luyện kim chịu ảnh hưởng rõ rệt.

Dù vậy, kết quả tăng trưởng trong quý III/2026 được xem là dấu hiệu cho thấy kinh tế Đức chống chịu tốt hơn trước các cú sốc bên ngoài so với giai đoạn hai năm trước.

Triển vọng những tháng cuối năm nay cũng đang cải thiện. Viện Nghiên cứu Kinh tế Ifo cho biết tâm lý của các lãnh đạo doanh nghiệp Đức đã cải thiện tháng thứ sáu liên tiếp.

Đặc biệt, kỳ vọng xuất khẩu trong khảo sát mới nhất ở mức tích cực nhất kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bắt đầu vào tháng 2/2022. Đây có thể là yếu tố hỗ trợ tăng trưởng trong quý IV/2026 nếu nhu cầu bên ngoài tiếp tục phục hồi.

Chính phủ Đức gần đây nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 lên 1,3%, trong khi Ifo dự báo khoảng 1,4%. Nếu các dự báo này trở thành hiện thực, năm 2026 sẽ đánh dấu sự chuyển biến quan trọng sau thời gian dài kinh tế Đức gần như không tăng trưởng.