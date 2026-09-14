Kinh tế Đồng Tháp tháng 8: Thêm 207 doanh nghiệp mới, 3 dự án tăng vốn

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Đồng Tháp

Ngày 14/9, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn.

Theo báo cáo tại phiên họp, hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục duy trì ổn định. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8 tăng 2,52% so với tháng trước và 15,13% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2026, IIP tăng 12,58% so với cùng kỳ.

Trong tháng 8, Đồng Tháp thu hút thêm một dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp Mỹ Tho và điều chỉnh 4 lượt dự án. Trong số này, 3 dự án được điều chỉnh tăng vốn với tổng số vốn bổ sung 1.706 tỷ đồng.

Lũy kế đến ngày 17/8, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh có 185 dự án, gồm 103 dự án FDI và 82 dự án DDI, với tổng vốn đầu tư hơn 95.057 tỷ đồng.

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tháng 8 ước đạt 1.580 tỷ đồng. Tính chung 8 tháng, tổng thu đạt hơn 16.849 tỷ đồng, bằng 70,87% dự toán năm và tăng 4,14% so với cùng kỳ.

Đối với đầu tư công, đến ngày 10/9, Đồng Tháp đã giải ngân hơn 5.970 tỷ đồng, tương đương 52,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 49,7% kế hoạch HĐND tỉnh giao. Tỷ lệ này cao hơn mức giải ngân bình quân của cả nước.

Hoạt động phát triển doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận thêm các doanh nghiệp gia nhập thị trường. Riêng tháng 8, Đồng Tháp có 207 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 710 tỷ đồng.

Lũy kế 8 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 2.239 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 21,2% so với cùng kỳ và hoàn thành 74,6% kế hoạch phát triển doanh nghiệp năm 2026. Tổng vốn đăng ký của các doanh nghiệp mới đạt 10.612 tỷ đồng.

Tính đến ngày 19/8, Đồng Tháp có 14.516 doanh nghiệp đang hoạt động.

Cùng với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, tỉnh tiếp tục sắp xếp mạng lưới trường học theo hướng tinh gọn. Trước khi sắp xếp, Đồng Tháp có 1.075 cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông. Sau sắp xếp, số lượng còn 375 trường, giảm 700 trường, tương đương 65% so với thời điểm ngày 1/7/2025.

Việc đầu tư xây dựng 6 trường học tại các xã, phường biên giới cơ bản bảo đảm tiến độ và yêu cầu đề ra.

Đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, toàn tỉnh có 646 cơ sở đã hoàn thành xử lý bước 1 và được giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất cùng UBND cấp xã quản lý, xử lý.

Trong số này, 564 cơ sở đã được lập phương án xử lý, tương đương 87,3%; 82 cơ sở còn lại, chiếm 12,7%, đang tiếp tục được lập phương án xử lý bước 2.

Tập trung mục tiêu tăng trưởng từ 8,21%

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực, trong đó sản xuất công nghiệp, thương mại, xuất khẩu và thu ngân sách là những lĩnh vực có kết quả nổi bật.

Tuy nhiên, tiến độ xử lý một số dự án vẫn còn chậm, nhất là các thủ tục, giải phóng mặt bằng và khả năng chuyển hóa nguồn lực thành năng lực sản xuất, giá trị thực tế còn hạn chế.

Từ nay đến cuối năm, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ.

Trước hết, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành mức tăng trưởng năm 2026 từ 8,21% trở lên. Các ngành, địa phương được yêu cầu xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể cho 4 tháng cuối năm theo từng ngành, lĩnh vực, sản phẩm và dự án lớn; cập nhật hằng tháng để kịp thời nhận diện nguy cơ không đạt mục tiêu và đưa ra giải pháp xử lý.

Nhiệm vụ thứ hai là tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh đầu tư công và tiến độ các dự án có khả năng tạo tăng trưởng. Với từng dự án, các đơn vị phải xác định rõ khả năng hoàn thành trong năm. Những dự án còn vướng mắc nhưng có khả năng tháo gỡ phải tập trung xử lý; trường hợp không còn khả năng thực hiện cần chủ động điều chỉnh, điều chuyển vốn, tránh giữ vốn đến cuối năm mới xử lý.

Những vấn đề vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, báo cáo kịp thời để xem xét, giải quyết.

Thứ ba, Đồng Tháp sẽ ưu tiên các dự án đầu tư có khả năng tạo ra sản phẩm và giá trị ngay trong năm. Các sở, ngành, địa phương được yêu cầu phối hợp với doanh nghiệp rà soát từng dự án, đặc biệt là những dự án chuẩn bị đưa nhà máy vào vận hành hoặc có khả năng tăng công suất, sản lượng.

Mục tiêu là đưa các dự án đủ điều kiện vào hoạt động sớm nhất, qua đó tạo đóng góp thực tế cho tăng trưởng.

Nhiệm vụ thứ tư được Chủ tịch UBND tỉnh đặt ra là nâng cao chất lượng tăng trưởng, chuyển từ phát triển theo số lượng sang gia tăng giá trị.

Trong lĩnh vực công nghiệp, tỉnh yêu cầu chú trọng chế biến sâu, nâng giá trị gia tăng và mở rộng thị trường. Với du lịch, mục tiêu không chỉ dừng ở số lượng khách mà còn hướng tới tăng mức chi tiêu và thời gian lưu trú.

Đồng Tháp cũng định hướng khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa, lịch sử, di tích và sản phẩm đặc trưng của địa phương; đồng thời tăng kết nối với TP HCM và các tỉnh, thành trong vùng nhằm mở rộng không gian du lịch.

Nhiệm vụ thứ năm là đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông, nhằm bảo đảm khả năng kết nối nhanh, thông suốt và mở thêm không gian phát triển.

Theo yêu cầu của lãnh đạo tỉnh, việc bố trí vốn đầu tư công phải được tính toán kỹ, ưu tiên những công trình có tính kết nối, dẫn dắt, tạo điều kiện thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tránh đầu tư dàn trải, kém hiệu quả.

Bên cạnh 5 nhóm nhiệm vụ trên, ông Nguyễn Thanh Nhàn yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới phương thức quản trị và cải cách hành chính, nhất là trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở đầu tư thiết bị mà phải gắn với xây dựng, liên thông và khai thác cơ sở dữ liệu. Qua đó, tỉnh hướng tới rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn cũng nhấn mạnh thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, yêu cầu toàn hệ thống hành chính thực hiện theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Các nhiệm vụ được giao phải được theo dõi, kiểm tra thường xuyên, kịp thời tháo gỡ khó khăn và xác định trách nhiệm đối với kết quả thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng Đồng Tháp không thiếu tiềm năng, nguồn lực và cơ hội phát triển. Yêu cầu đặt ra là chuyển các tiềm năng, nguồn lực và cơ hội thành dự án, sản phẩm, việc làm và giá trị phát triển thực tế, tạo chuyển biến trong những tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 8,21% trở lên và tạo nền tảng cho năm 2027.

Thu Trang