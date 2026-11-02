Kinh tế Đà Nẵng 10 tháng năm 2026 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch của thành phố duy trì đà tăng trưởng. Ảnh: Trung tâm Xúc tiến du lịch thành phố Đà Nẵng

Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10/2026 ước đạt 28.038 tỷ đồng, tăng 1% so với tháng trước và tăng 33,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 10 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 263.228 tỷ đồng, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 141.757 tỷ đồng, tăng 23,8%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 58.365 tỷ đồng, tăng 25,7%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 4.407 tỷ đồng, tăng 16,8%; doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác đạt 58.699 tỷ đồng, tăng 30,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 10 tháng năm 2026, tổng mức bán buôn hàng hóa ước đạt 280.765 tỷ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước. Một số nhóm hàng có mức tăng cao hơn mức tăng bình quân chung, gồm: phân bón, thuốc trừ sâu tăng 165%; vật phẩm văn hóa, giáo dục tăng 88%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 43,8%...

Trong khi đó, sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì xu hướng phục hồi và tăng trưởng khá trong bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế còn nhiều biến động.

Lũy kế 10 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp (IIP) ước tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,4% - tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu của toàn ngành; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,6%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 6,5%, trong khi khai khoáng giảm 45,6%.

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 10 tháng năm 2026 trên địa bàn thành phố nhìn chung duy trì ổn định. Năng suất một số cây trồng được cải thiện, góp phần bù đắp diện tích gieo trồng giảm.

Chăn nuôi tiếp tục ghi nhận mức tăng ở đàn heo, bò và gia cầm. Hoạt động trồng rừng và khai thác lâm sản tăng khá, trong khi sản lượng thủy sản tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.