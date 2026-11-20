EC nhận định xuất khẩu sẽ tiếp tục đóng vai trò là động lực chính của kinh tế châu Âu - Ảnh: DW.

Tuy nhiên, lạm phát trong khu vực được dự báo vẫn sẽ duy trì trên mức 3% trong năm nay và năm tới, do cuộc chiến tại Iran khiến giá năng lượng giữ ở mức cao.

Nền kinh tế Liên minh châu Âu (EU) đã chống chọi với cú sốc năng lượng do cuộc chiến giữa Mỹ và Iran gây ra tốt hơn so với dự báo. Trong báo cáo cập nhật hồi tháng 5, EC dự báo nền kinh tế khu vực chỉ tăng trưởng 1,1% trong năm nay.

Dù triển vọng tăng trưởng tích cực hơn, triển vọng lạm phát lại gây lo ngại nhiều hơn. Cụ thể, EC dự báo lạm phát tại EU sẽ ở mức trung bình 3,3% trong năm nay và 3,2% trong năm tới, cao hơn đáng kể so với mức 2,4% đưa ra cho năm 2027 trong dự báo hồi tháng 5.

Về tăng trưởng, EC nhận định xuất khẩu sẽ tiếp tục đóng vai trò là động lực chính của kinh tế châu Âu, khi các doanh nghiệp trong khu vực đẩy mạnh bán các thiết bị cung cấp năng lượng, hệ thống làm mát và thiết bị sản xuất chip - những mặt hàng phục vụ cho các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) và lưới điện trên toàn thế giới.

Tăng trưởng tại khu vực sử dụng đồng euro (eurozone) được dự báo đạt 1,2% trong năm nay và năm tới, tăng so với mức 0,9% đưa ra trong dự báo mùa xuân.

Ông Valdis Dombrovskis, Ủy viên phụ trách kinh tế của EU, phát biểu tại một cuộc họp báo ở Brussels ngày 17/11: "Nền kinh tế châu Âu đang cho thấy khả năng chống chịu tốt hơn mong đợi. Tuy nhiên, chúng ta không nên coi đây là điều hiển nhiên, và cũng không nên tự mãn với khả năng chống chịu đó".

Theo số liệu Eurostat - cơ quan thống kê của EU - lạm phát tại khu vực đồng euro đã chạm mốc 4% trong tháng 10, mức cao nhất trong ba năm qua, tăng tốc từ mức 3,8% trong tháng 9.

EC dự báo lạm phát tại EU sẽ đạt đỉnh trên 4% vào khoảng thời điểm chuyển giao sang năm mới và đến năm 2028 sẽ giảm về 2,3%.

Giá xăng và dầu diesel được dự báo sẽ dần giảm trong năm tới, nhưng hóa đơn khí đốt và tiền điện của các hộ gia đình có khả năng vẫn tiếp tục tăng trong những tháng tới, do độ trễ trong tác động của biến động giá bán buôn đến người tiêu dùng cuối cùng. Lạm phát giá thực phẩm được dự báo sẽ tăng từ mức nhỉnh hơn 2% một chút trong năm nay lên khoảng 3% vào năm 2027, sau khi tình trạng nắng nóng khắc nghiệt và hạn hán gây ảnh hưởng đến các vụ thu hoạch trong mùa hè 2026, bên cạnh giá phân bón tăng mạnh.

Tuy nhiên, EC cũng cho rằng vẫn có khả năng tốc độ lạm phát trong năm tới sẽ thấp hơn so với dự báo.

Theo báo cáo, giá dầu thô và khí đốt đã giảm khoảng 20% kể từ thời điểm chốt dữ liệu dự báo vào ngày 29/10, nhờ việc kết quả cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ làm dịu bớt lo ngại về khả năng xảy ra các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran. EC ước tính rằng nếu xu hướng này tiếp diễn, lạm phát trong năm tới ở châu Âu có thể thấp hơn khoảng 0,25 điểm phần trăm so với mức dự báo.

Về vấn đề tài khóa, tổng thâm hụt ngân sách của EU được dự báo sẽ tăng từ 3,1% tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm ngoái lên 3,6% trong năm nay. Nguyên nhân là do chi tiêu quốc phòng tăng cao, chi phí lãi vay leo thang, cùng các khoản hỗ trợ dành cho các hộ gia đình và doanh nghiệp đang chịu ảnh hưởng bởi hóa đơn năng lượng đắt đỏ.

Tiền trả lãi nợ công của các nước trong khu vực được dự báo sẽ chiếm 2,4% tổng sản lượng kinh tế trong năm 2028, mức cao nhất trong hơn một thập kỷ qua, trong khi nợ công được dự báo tăng từ 82,6% GDP năm ngoái lên 85,6% vào năm 2028.

Trong số bốn nền kinh tế lớn nhất khu vực đồng euro, Tây Ban Nha được dự báo đạt tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong năm nay với 2,6%, theo sau là Đức (1,3%) và Italy (1%). Pháp đứng ở vị trí thấp hơn với mức tăng trưởng 0,4%, thâm hụt ngân sách ở mức 5,5% GDP và tỷ lệ thất nghiệp được dự báo sẽ tăng lên 9,8% vào năm 2028.

Ông Dombrovskis cảnh báo rằng "chúng ta đã đi đến thời điểm mang tính quyết định đối với chính sách tài khóa", đồng thời kêu gọi các chính phủ xây dựng ngân sách thận trọng, tuân thủ các quy định tài khóa của EU - nội dung sẽ được EC đánh giá vào tuần tới.

Theo dự báo, EU sẽ tạo thêm khoảng 800.000 việc làm trong năm nay, với tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức trên 6%, gần mức thấp nhất từ trước đến nay, mặc dù tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ đang có dấu hiệu tăng nhẹ.

Sau khi điều chỉnh theo lạm phát, tiền lương thực tế ở EU được dự báo chỉ tăng 0,6% trong năm nay và năm tới - thấp hơn so với mức tăng 1,7% ước tính cho năm 2025. Đáng chú ý, người lao động tại 8 quốc gia, bao gồm Tây Ban Nha và Italy, được cho là sẽ chứng kiến thu nhập thực tế sụt giảm trong năm nay.

Áp lực về chi phí vay vốn càng tăng thêm khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã thực hiện hai lần tăng lãi suất trong năm nay và thị trường kỳ vọng cơ quan này sẽ có thêm vài đợt tăng lãi suất nữa để chống lạm phát, gây ảnh hưởng đến hoạt động xây dựng nhà ở và nhu cầu vay vốn.