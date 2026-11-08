Kinh tế Cần Thơ 10 tháng: Sản xuất khởi sắc, thương mại sôi động

Chế biến, chế tạo dẫn đà tăng công nghiệp

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2026 của Thống kê TP Cần Thơ, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 10 của Cần Thơ ước tăng 3,7% so với tháng trước và tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 10 tháng, IIP tăng 11,9%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,3%, giữ vai trò động lực tăng trưởng chủ yếu.

Trong nhóm chế biến, chế tạo, một số ngành tăng khá như chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa tăng 34,9% so với cùng kỳ; in, sao chép bản ghi tăng 32,2%; sản xuất kim loại tăng 26,9%; sản xuất sản phẩm từ cao su và nhựa tăng 20%; sản xuất, chế biến thực phẩm tăng 13%. Ngược lại, ngành dệt giảm 9,4%, sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất giảm 0,4% so với cùng kỳ.

Đà tăng sản xuất đi cùng sự cải thiện về tiêu thụ và sử dụng lao động. Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 10 tháng tăng 12,2% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, chỉ số tồn kho ngành chế biến, chế tạo tháng 10 tăng 7,8% so với tháng trước và tăng 34,2% so với cùng kỳ. Tồn kho tăng ở nhiều ngành như chế biến thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, dệt, giấy và sản xuất kim loại, cho thấy khả năng tiêu thụ giữa các lĩnh vực vẫn chưa đồng đều.

Tiêu dùng, dịch vụ và vận tải cùng mở rộng

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 của TP Cần Thơ ước đạt 24,6 nghìn tỷ đồng, tăng 1% so với tháng trước và tăng 27,1% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng, chỉ tiêu này đạt khoảng 222,7 nghìn tỷ đồng, tăng 21,8% so với cùng kỳ.

Bán lẻ hàng hóa tiếp tục chiếm phần lớn, với doanh thu khoảng 170,1 nghìn tỷ đồng, tăng 22,2%. Dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 30,5 nghìn tỷ đồng, tăng 24,2%; du lịch lữ hành tăng 15,2%, đạt hơn 642 tỷ đồng theo bảng số liệu kèm báo cáo; dịch vụ khác đạt gần 21,5 nghìn tỷ đồng, tăng 16,3%.

Cùng với hoạt động thương mại, nhu cầu đi lại và lưu thông hàng hóa hỗ trợ ngành vận tải. Tổng doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải 10 tháng ước đạt 13,4 nghìn tỷ đồng, tăng 27,2% so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu vận tải hành khách đạt khoảng 4,9 nghìn tỷ đồng, tăng 37,5%; vận tải hàng hóa đạt 6,4 nghìn tỷ đồng, tăng 15,8%; kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 1,6 nghìn tỷ đồng, tăng 38,2%. Doanh thu bưu chính, chuyển phát đạt gần 0,5 nghìn tỷ đồng, tăng 87,8% so với cùng kỳ.

Ở chiều giá cả, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 0,64% so với tháng trước, tăng 6,21% so với cùng kỳ và tăng 5,24% so với tháng 12/2025. Bình quân 10 tháng, CPI tăng 4,37%.

Nông nghiệp giữ nhịp, thủy sản tăng 6,5%

Tính đến ngày 20/10, Cần Thơ đã thu hoạch xong 284.022 ha lúa hè thu, sản lượng đạt hơn 1,7 triệu tấn, tăng 1% so với cùng kỳ. Vụ thu đông xuống giống 99.764 ha, tăng 1,1%; diện tích đã thu hoạch đạt 10.196 ha.

Từ đầu năm, thành phố chuyển đổi 3.147,9 ha đất lúa kém hiệu quả sang mô hình sản xuất khác, chủ yếu là lúa - thủy sản với 2.615,7 ha. Diện tích cây lâu năm 10 tháng ước đạt 122.938 ha, tăng 3,2%; trong đó cây ăn quả đạt 103.609 ha. Thành phố có 551 mã số vùng trồng với diện tích 11.281 ha và 128 mã số cơ sở đóng gói.

Dù vậy, hiệu quả sản xuất còn chịu sức ép từ giá bán và chi phí đầu vào. Giá lúa tươi trong tháng dao động 5.900–6.300 đồng/kg tùy giống, thấp hơn 600–1.000 đồng/kg so với cuối tháng 8; giá phân bón và thuốc bảo vệ thực vật vẫn cao. Mưa nhiều, triều cường cũng làm tăng nguy cơ ngập úng và dịch bệnh trên cây trồng.

Chăn nuôi nhìn chung ổn định. Tổng đàn gia súc cuối tháng 10 ước đạt 562.892 con, tăng 0,9%; đàn gia cầm khoảng 16,9 triệu con, tăng 10,8%. Diện tích rừng trồng mới tập trung 10 tháng đạt 742 ha, tăng 3,8%.

Tổng sản lượng thủy sản 10 tháng ước đạt 653.505 tấn, tăng 6,5%. Trong đó, sản lượng nuôi trồng đạt 585.654 tấn, tăng 6,4%; khai thác biển đạt 53.670 tấn, tăng 8,1%.

Theo báo cáo, nuôi trồng thủy sản tăng chủ yếu ở cá tra và tôm thẻ chân trắng. Riêng tháng 10, sản lượng cá tra đạt 34.940 tấn, tăng 4,9%; tôm thẻ chân trắng đạt 22.893 tấn, tăng 12,1%. Tuy nhiên, xuất khẩu tôm còn chịu ảnh hưởng từ chính sách thuế của Hoa Kỳ, trong khi mưa lớn và triều cường làm gia tăng rủi ro môi trường ao nuôi.

Thu hút 44 dự án mới, doanh nghiệp còn nhiều khó khăn

Trong 10 tháng, thành phố thu hút mới 44 dự án đầu tư, gồm 39 dự án trong nước với tổng vốn khoảng 44.694,3 tỷ đồng và 5 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn 35,9 triệu USD.

Tại thời điểm báo cáo, Cần Thơ có 127 dự án FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 7,16 tỷ USD. Đối với đầu tư trong nước, có 316 dự án ngoài khu công nghiệp đang thực hiện, tổng vốn đăng ký gần 284.475,5 tỷ đồng; trong khu công nghiệp có 302 dự án, tổng vốn đăng ký 143.326,6 tỷ đồng.

Về đăng ký kinh doanh, thành phố có 3.546 doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng, tổng vốn đăng ký 23.600,9 tỷ đồng. Số doanh nghiệp giảm 6,2% nhưng vốn đăng ký tăng 8,6% so với cùng kỳ. Cùng thời gian, 879 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 19,9%.

Ở chiều ngược lại, có 773 doanh nghiệp giải thể tự nguyện, tăng 126%; 1.524 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, tăng 7,2%. Những diễn biến này cho thấy hoạt động doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, dù vốn đăng ký mới và số doanh nghiệp trở lại thị trường đều tăng.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý 10 tháng ước đạt 12.754,8 tỷ đồng, giảm 33,8% so với cùng kỳ, bằng 65,6% kế hoạch năm. Trong đó, vốn cấp thành phố đạt 9.100,5 tỷ đồng, bằng 62,6% kế hoạch; vốn cấp xã đạt 3.654,3 tỷ đồng, bằng 74,4%.

Với chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công, đến ngày 26/10, giá trị giải ngân đạt 13.129,7 tỷ đồng, bằng 61,6% kế hoạch năm 21.326,8 tỷ đồng.

Tiến độ thực hiện giữa các công trình trọng điểm có sự khác biệt. Dự án thành phần 2 cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đạt 89,3% kế hoạch vốn năm; dự án thành phần 3 và 4 lần lượt đạt 39,7% và 36,6%. Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 đoạn Km0–Km7 đạt 87,9%, trong khi dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ quy mô 500 giường đạt 52,1%.

Theo Thống kê TP Cần Thơ, những khó khăn về bàn giao mặt bằng, hoàn thiện thủ tục và tổ chức thi công tiếp tục ảnh hưởng tiến độ. Thành phố đang tập trung tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và nguồn cung vật liệu, đồng thời đôn đốc thi công các dự án trọng điểm.

Thu ngân sách đạt 86,9% dự toán, tín dụng ước tăng 6,5%

Tính đến ngày 25/10, tổng thu ngân sách Nhà nước theo dự toán Trung ương giao thực hiện được 23.356 tỷ đồng, bằng 86,9% dự toán Trung ương và 86,7% dự toán HĐND thành phố giao.

Thu nội địa đạt 21.868 tỷ đồng, bằng 83,4% dự toán Trung ương; thu hải quan đạt 1.488 tỷ đồng, bằng 225,2% dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 43.783 tỷ đồng, bằng 62,7% dự toán HĐND thành phố; chi thường xuyên đạt 20.844 tỷ đồng, bằng 82,4%.

Trong lĩnh vực ngân hàng, vốn huy động cuối tháng 10 ước đạt 252.719 tỷ đồng, tăng 9,5% so với năm 2025; dư nợ cho vay ước đạt 353.412 tỷ đồng, tăng 6,5%.