Kinh tế Cà Mau 9 tháng: Xuất khẩu hơn 2 tỷ USD, có 42 dự án đầu tư mới

Theo số liệu Thống kê tỉnh Cà Mau, 9 tháng đầu năm 2026, GRDP của Cà Mau ước tăng 7,37%, trong đó khu vực nông lâm thủy sản tăng 5,35%; công nghiệp và xây dựng tăng 9,5%; dịch vụ tăng 8,35%.

Sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn tỉnh tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực, ước tăng 12,66% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2026 tăng 1,08% so với tháng trước và tăng 6,83% so với cùng kỳ năm trước; bình quân 9 tháng, CPI tăng 4,96%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của tỉnh 9 tháng ước đạt 122.963 tỷ đồng, tăng 19,38% so với cùng kỳ năm 2025.

Kim ngạch xuất khẩu của Cà Mau ước đạt hơn 2,09 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thủy sản đạt 1,8 tỷ USD, tăng 5,1% YoY; phân bón đạt 239 triệu USD, tăng 82,2% YoY.

Tổng sản lượng thủy sản trong kỳ đạt 971.130 tấn, tăng 6,7% so cùng kỳ. Sản lượng tăng khá cho thấy hiệu quả từ việc duy trì diện tích nuôi, chuyển đổi sang các mô hình nuôi có năng suất cao và tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý môi trường, thức ăn và phòng, chống dịch bệnh.

Tính đến ngày 22/9/2026, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 9.749 tỷ đồng, bằng 85,48% dự toán năm. Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 16.297,08 tỷ đồng, bằng 61,95% dự toán năm.

Nguồn vốn huy động tại chỗ ước đạt 99.500 tỷ đồng, tăng 7,93% so với cuối năm 2025.

Tổng dư nợ cho vay đến cuối tháng 9/2026 ước đạt 126.500 tỷ đồng, tăng 2,11% so với cuối năm 2025. Trong đó, dư nợ ngắn hạn đạt 85.500 tỷ đồng, tăng 0,33%; dư nợ trung và dài hạn đạt 41.000 tỷ đồng, tăng 6,02%, cho thấy tín dụng tiếp tục được mở rộng theo hướng đáp ứng nhu cầu vốn trung và dài hạn của nền kinh tế.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh thu hút 42 dự án đầu tư mới, tổng vốn đăng ký 40.633,6 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 9/2026 trên địa bàn tỉnh có 731 dự án đầu tư đang hoạt động, với tổng vốn đăng ký 373.412,6 tỷ đồng (trong đó 31 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký đầu tư 4,85 tỷ USD, tương đương 113.538,2 tỷ đồng).

9 tháng đầu năm 2026, Cà Mau có 1.349 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đạt 9.115 tỷ đồng, tăng 4,3% YoY. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 10.130 doanh nghiệp đang hoạt động, với số vốn đăng ký 130.033 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã khởi công, động thổ 10 dự án điện gió tổng công suất 694MW; phấn đấu đến hết năm 2026 sẽ khởi động hết tất cả 20 dự án điện gió và 2 dự án điện mặt trời còn lại với tổng công suất 1.543MW. Đến nay, toàn tỉnh có 36 dự án điện gió đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng công suất 1.740 MW.

Du lịch địa phương tiếp tục khởi sắc với 7,2 triệu lượt khách trong 9 tháng, tăng 6,4% so cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu du lịch trong kỳ đạt 7.637 tỷ đồng, tăng 12% YoY.