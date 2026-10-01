Kinh tế ban đêm Lâm Đồng: Từ tiềm năng đến mô hình

Tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội thảo “Phát triển kinh tế ban đêm tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030”

Dự và phát biểu chỉ đạo Hội thảo có ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; cùng gần 100 chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp và đại diện chính quyền địa phương trong tỉnh.

Theo đó, Hội thảo được tổ chức nhằm cung cấp thêm cơ sở khoa học và thực tiễn cho quá trình xây dựng Đề án “Xây dựng và phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030”.

Đại biểu tham dự chương trình

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, phát triển kinh tế ban đêm là một nội dung cần được đặt trong tổng thể phát triển du lịch, thương mại và dịch vụ của tỉnh.

“Tỉnh định hướng phát triển kinh tế ban đêm theo hướng văn minh, an toàn, đặc sắc, bền vững; nghiên cứu trên phạm vi toàn tỉnh nhưng tập trung đề xuất thí điểm tại một số khu vực, địa bàn trọng điểm có điều kiện thuận lợi. Đồng thời, phải từng bước hoàn thiện cơ chế quản lý, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu khai mạc Hội thảo

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Hội thảo tập trung làm rõ một số vấn đề về đánh giá đúng thực trạng, tiềm năng; lựa chọn đúng khu vực, mô hình thí điểm; gắn kinh tế ban đêm với phát triển du lịch và các sản phẩm dịch vụ; hoàn thiện cơ chế, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; xây dựng lộ trình thực hiện đến năm 2030.

Chương trình được tổ chức với 2 phiên, gồm các nội dung: Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế ban đêm và thảo luận các giải pháp phát triển mô hình kinh tế ban đêm trên địa bàn tỉnh.

Lâm Đồng có nhiều dư địa để phát triển kinh tế ban đêm

Trong phiên thứ nhất, các chuyên gia và đại biểu tập trung đánh giá kinh tế ban đêm của Lâm Đồng từ nhiều góc độ: không gian và hạ tầng; sản phẩm văn hóa, nghệ thuật, giải trí; ẩm thực, mua sắm và dịch vụ tiêu dùng; sản phẩm tham quan, trải nghiệm và du lịch ban đêm; nhu cầu và hành vi tiêu dùng; nguồn nhân lực; cơ chế quản lý và tiềm năng, lợi thế của các khu vực trọng điểm.

Tiến sĩ Phan Bảo Giang, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM

Phiên thứ hai tập trung trao đổi về các giải pháp mang tính định hướng, trong đó chú trọng quy hoạch không gian kinh tế ban đêm, hoàn thiện cơ chế, chính sách và phương thức quản lý; phát triển sản phẩm văn hóa - du lịch - thương mại; xây dựng thương hiệu điểm đến; huy động nguồn lực đầu tư; nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển nguồn nhân lực.