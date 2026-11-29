Già hóa dân số đang đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời mở ra cơ hội phát triển những lĩnh vực kinh tế mới. Trong xu hướng đó, kinh tế bạc - nền kinh tế gắn với nhu cầu và sự tham gia của người cao tuổi (NCT) ngày càng được quan tâm. Không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách, NCT còn là nguồn lực quý về kinh nghiệm, tri thức và vốn sống. Nhận diện, phát huy nguồn lực này, phát triển các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu NCT là hướng đi cần được quan tâm, nghiên cứu, từng bước khai thác phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh.

Bài 1: Già hóa dân số - Nhận diện nguồn lực từ kinh tế bạc

Nhìn từ góc độ phát triển, già hóa dân số không chỉ là thách thức mà còn mở ra cơ hội hình thành những lĩnh vực kinh tế mới. Kinh tế bạc với trọng tâm là phát triển sản phẩm, dịch vụ phục vụ NCT và phát huy kinh nghiệm, tri thức, khả năng đóng góp của lực lượng này, đang trở thành hướng tiếp cận đáng quan tâm. Đối với tỉnh, nhận diện đúng tiềm năng, lợi thế và những điều kiện cần thiết sẽ góp phần mở thêm hướng phát triển phù hợp trong bối cảnh già hóa dân số.

Xu hướng và những vấn đề đặt ra

Tuổi thọ ngày càng được nâng cao, chất lượng chăm sóc sức khỏe từng bước cải thiện, điều kiện sống của người dân ngày càng tốt hơn là những yếu tố góp phần làm gia tăng số lượng NCT trong cơ cấu dân số. Đây là thành quả của quá trình phát triển, thể hiện những tiến bộ về y tế, kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, tốc độ già hóa nhanh đặt ra nhiều vấn đề cần được quan tâm, từ tổ chức hệ thống chăm sóc sức khỏe, bảo đảm thu nhập, an sinh xã hội đến phát triển các dịch vụ thiết yếu và duy trì chất lượng cuộc sống cho NCT.

Theo số liệu của cơ quan thống kê, Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011. Số lượng NCT tăng, trong khi mức sinh có xu hướng giảm, cơ cấu dân số đang có sự chuyển dịch rõ nét. Xu hướng này tác động đến nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thị trường lao động, hệ thống y tế, bảo hiểm xã hội, chăm sóc dài hạn và các chính sách an sinh. Nếu trước đây, vấn đề NCT chủ yếu được tiếp cận từ góc độ chăm sóc, phụng dưỡng thì nay cần có cách nhìn rộng, toàn diện hơn, gắn với yêu cầu phát huy vai trò, tiềm năng và sự tham gia của họ trong đời sống kinh tế - xã hội.

Theo Chủ tịch Hội NCT tỉnh Hoàng Thị Bình, NCT là bộ phận quan trọng của xã hội, có vốn sống, kinh nghiệm, tri thức và uy tín được tích lũy qua nhiều thế hệ. Đây không chỉ là những người được gia đình và xã hội quan tâm chăm sóc mà còn đang trực tiếp tham gia đóng góp trên nhiều lĩnh vực. Nhiều hội viên NCT tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, truyền dạy nghề truyền thống và giáo dục con cháu.

Vì vậy, cần nhìn nhận NCT bằng cách tiếp cận toàn diện hơn: vừa quan tâm chăm sóc, bảo đảm quyền lợi, vừa tạo điều kiện để những người còn sức khỏe, có năng lực và nguyện vọng tiếp tục phát huy vai trò, đóng góp cho gia đình và xã hội.

Người cao tuổi tập huấn chuyển đổi số, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ trong đời sống và sản xuất.

Nguồn lực người cao tuổi - Tiềm năng từ thực tiễn

Quyết định số 383/QĐ-TTg ngày 21/2/2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về NCT đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 xác định NCT là nguồn lực quan trọng, cần phát huy tiềm năng, vai trò, kinh nghiệm và tri thức trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, việc làm và phát triển kinh tế, phù hợp với nguyện vọng, nhu cầu và khả năng của từng người.

Cao Bằng có nhiều điều kiện để nhận diện và phát huy nguồn lực NCT trên các phương diện sản xuất, văn hóa và đời sống cộng đồng. Trước hết là kinh nghiệm trong lao động, sản xuất nông nghiệp. Qua nhiều năm gắn bó với ruộng đồng, nương rẫy, chăn nuôi và kinh tế rừng, họ tích lũy vốn hiểu biết về điều kiện tự nhiên, đất đai, khí hậu, mùa vụ, giống cây trồng, vật nuôi và phương thức canh tác phù hợp. Ở nhiều gia đình, NCT là những người nắm giữ kinh nghiệm sản xuất, trực tiếp hướng dẫn con cháu lựa chọn giống, chăm sóc cây trồng, vật nuôi, bố trí mùa vụ và tổ chức lao động. Những kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm là nguồn vốn quý, hỗ trợ thế hệ trẻ phát triển kinh tế, nhất là khi được kết hợp với tiến bộ khoa học kỹ thuật, phương thức sản xuất mới.

Chủ tịch Hội NCT xã Canh Tân Lê Trường Sơn cho biết: Xã có vùng nguyên liệu thạch đen phong phú, nhiều NCT tích cực truyền kinh nghiệm sản xuất, hướng dẫn con cháu từ lựa chọn giống, chăm sóc đến thu hoạch, sơ chế sản phẩm. Việc phát triển cây thạch đen theo hướng thâm canh trên diện tích đất ruộng sau 2 vụ lúa giúp tận dụng hiệu quả đất sản xuất, không ảnh hưởng đến diện tích đất rừng. Kinh nghiệm của ông bà, cha mẹ kết hợp với sức lao động và cách làm mới của thế hệ trẻ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, phát triển kinh tế gia đình và địa phương.

Cao Bằng là địa bàn có nhiều dân tộc cùng sinh sống, sở hữu hệ thống di sản văn hóa phong phú, từ tiếng nói, chữ viết, dân ca, dân vũ đến nghề thủ công, phong tục, tập quán và tri thức dân gian, cùng với giá trị nổi bật của Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng. Trong quá trình gìn giữ những giá trị ấy, NCT, nghệ nhân, người có uy tín trong cộng đồng giữ vai trò quan trọng. Họ là những người hiểu phong tục, am tường lịch sử bản làng, nắm giữ kỹ thuật nghề truyền thống và có khả năng truyền dạy cho thế hệ sau.

Bên cạnh đó, NCT đóng vai trò quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, hòa giải ở cơ sở, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ở nhiều khu dân cư, tiếng nói và uy tín của NCT có sức lan tỏa, góp phần giải quyết những vấn đề phát sinh trong cộng đồng, củng cố tình đoàn kết, xây dựng nếp sống văn minh.

Nhận diện đúng tiềm năng, khai thác hiệu quả nguồn lực

Ở những địa bàn vùng cao, vùng sâu, vùng xa, một bộ phận NCT gặp khó khăn trong tiếp cận vốn, khoa học kỹ thuật, thông tin thị trường và công nghệ số; nhiều người am hiểu nghề truyền thống có khả năng truyền dạy nhưng chưa có môi trường phù hợp. Trong khi đó, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, chăm sóc tại nhà và sinh hoạt chuyên biệt dành cho NCT chưa phát triển đồng đều giữa các địa bàn.

Hướng đi phù hợp nên bắt đầu từ những lĩnh vực gần gũi với lợi thế địa phương như: hỗ trợ NCT tham gia phát triển kinh tế gia đình, kết nối tri thức bản địa với sản xuất và du lịch, bảo tồn nghề truyền thống; mở rộng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng. Khuyến khích hợp tác xã, doanh nghiệp nghiên cứu sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả của NCT; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số, nâng cao khả năng tiếp cận thị trường. Nhận diện đúng tiềm năng, xác định lĩnh vực ưu tiên, chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết sẽ giúp tỉnh từng bước khai thác kinh tế bạc, biến thách thức của quá trình già hóa dân số thành cơ hội phát triển trong giai đoạn mới.

Theo Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đặng Trọng Sơn, tỉnh ta có lợi thế về văn hóa bản địa, nghề truyền thống, nông nghiệp và du lịch cộng đồng. Cần phát huy kinh nghiệm, tri thức của NCT, nhất là trong truyền nghề, bảo tồn văn hóa, hướng dẫn sản xuất và phát triển sản phẩm đặc trưng. Trước mắt khảo sát nhu cầu, điều kiện sống và khả năng đóng góp của NCT để xác định lĩnh vực ưu tiên. Cùng với chính sách hỗ trợ của Nhà nước, khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã và cộng đồng tham gia phát triển các sản phẩm, dịch vụ phù hợp. Quan trọng nhất là phát huy nguồn lực NCT trên tinh thần tự nguyện, phù hợp sức khỏe, đồng thời bảo đảm họ được chăm sóc và thụ hưởng thành quả phát triển.

Bài 2: Đánh thức tiềm năng kinh tế địa phương