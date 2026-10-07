Kinh tế ASEAN+3 dự báo tăng trưởng 4,1% trong 2026 và 2027

Container hàng hoá tại khu cảng ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, ngày 17-5-2026. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

AMRO giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2026 so với báo cáo tháng 7, trong khi nâng dự báo năm 2027 thêm 0,1 điểm phần trăm nhờ động lực từ xuất khẩu và đầu tư liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Lạm phát toàn khu vực được dự báo ở mức 1,6% năm 2026 và 1,7% năm 2027. Theo AMRO, dự báo lạm phát năm 2027 tăng 0,1 điểm phần trăm do chi phí năng lượng và giá thực phẩm có thể chịu tác động từ hiện tượng El Nino.

Nhà kinh tế trưởng AMRO Dong He cho rằng chu kỳ đầu tư AI đang thúc đẩy nhiều hoạt động kinh tế trong khu vực, dù nhu cầu nội địa phát triển chưa đồng đều. Trong khi đó, giá năng lượng và vận tải tăng do gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz tiếp tục gây sức ép lên hộ gia đình và doanh nghiệp.

AMRO đánh giá các nền kinh tế ASEAN+3 vẫn có khả năng chống chịu tương đối tốt nhờ dự trữ ngoại hối và vị thế đối ngoại vững chắc, hệ thống ngân hàng có vốn và thanh khoản tốt.

Tuy nhiên, triển vọng tăng trưởng vẫn nhạy cảm với nhu cầu liên quan đến AI. AMRO cảnh báo các rủi ro từ gián đoạn năng lượng Trung Đông, El Nino, biến động tài chính và xu hướng bảo hộ gia tăng có thể ảnh hưởng triển vọng khu vực.