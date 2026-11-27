Người dân mua sắm tại siêu thị ở Buenos Aires, Argentina. Ảnh: THX/TTXVN

Diễn biến này đặt ra thách thức đối với chương trình cải cách kinh tế của Tổng thống Javier Milei, bất chấp những kết quả tích cực trong kiềm chế lạm phát và cân đối ngân sách.

Theo Viện Thống kê và Điều tra quốc gia Argentina (INDEC), hoạt động kinh tế trong quý III/2026 giảm 1,8% so với quý trước, sau khi giảm 1% trong quý II. Mặc dù chỉ số hoạt động kinh tế tháng 9 tăng 1,1% so với tháng trước, mức này vẫn thấp hơn 1,2% so với cùng kỳ năm 2025. Số liệu GDP chính thức dự kiến được công bố ngày 16/12.

Sự suy giảm chủ yếu xuất phát từ nhu cầu trong nước yếu. Trong khi các lĩnh vực khai thác dầu khí và khoáng sản tăng trưởng 11,1% trong tháng 9 so với cùng kỳ năm trước, nhiều ngành khác tiếp tục đi xuống. Đáng chú ý, sản lượng ngành thủy sản giảm 48,6%, nông nghiệp giảm 2% và công nghiệp chế biến giảm 1,8%.

Tiêu dùng hộ gia đình cũng chịu sức ép do thu nhập thực tế phục hồi chậm và chi phí vay vốn cao. Lãi suất cho vay cá nhân vào khoảng 64%/năm, trong khi khoảng 6 triệu người đang chậm thanh toán các khoản nợ. Lạm phát tháng 10 tăng lên 2,2%, so với 1,9% trong tháng trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong quý II lên 7,9%, mức cao nhất kể từ khi ông Milei nhậm chức.

Dù vậy, chương trình điều hành kinh tế của Tổng thống Milei vẫn ghi nhận một số kết quả, trong đó có thặng dư ngân sách lần đầu tiên sau 14 năm vào năm 2024 và mức giảm đáng kể của lạm phát so với đỉnh 211% năm 2023.

Tuy nhiên, triển vọng tăng trưởng đang kém khả quan. Một số dự báo tư nhân cho rằng kinh tế Argentina chỉ tăng khoảng 0,7% trong năm 2026, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 3% của chính phủ. Tình trạng tiêu dùng trì trệ, thị trường lao động suy yếu và những khó khăn trong sản xuất sẽ tiếp tục là thách thức đối với chính quyền ông Milei trong năm 2027.