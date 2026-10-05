Kinh tế An Giang 9 tháng: GRDP tăng 9,23%, vốn đầu tư hơn 80.000 tỷ đồng

Trung tâm Hội nghị – Triển lãm APEC tại Phú Quốc, An Giang đang xây dựng, do Tập đoàn Sun Group đảm nhận. Ảnh: Sun Group

Theo số liệu từ Thống kê tỉnh An Giang, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tỉnh trong quý 3/2026 ước đạt 10,28% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Trong đó, khu vực nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy sản tăng 3,54%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 26,27%; khu vực dịch vụ tăng 9,55%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,31%.

Tính chung 9 tháng năm 2026, GRDP của tỉnh ước tăng 9,23% YoY. Trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng có tốc độ tăng cao nhất, đạt 20,62% YoY, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng chung. Riêng hoạt động công nghiệp tăng 11,87%, trong khi xây dựng tăng 38,02%.

Đà tăng của khu vực này cũng được phản ánh qua chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng, tăng 13,74% YoY. Trong đó, ngành khai khoáng tăng 14,36%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14,84%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước tăng 6,19%; cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,25%.

Theo báo cáo, một số sản phẩm công nghiệp tăng khá như khai thác, sản xuất giấy da, sản xuất xi măng, gạo xay xát, chế biến thủy sản... Bên cạnh đó, nhiều dự án đầu tư mới, các công trình trọng điểm và công trình phục vụ APEC đang được đẩy nhanh tiến độ.

Khu vực dịch vụ tăng 9,1%, đóng góp 3,99 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP chung của tỉnh. Đà tăng được hỗ trợ bởi hoạt động thương mại, lưu trú, ăn uống, vận tải và du lịch.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng tăng 25,27% so với cùng kỳ. Trong đó, bán lẻ hàng hóa tăng 27,19%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 25,42%; dịch vụ du lịch lữ hành tăng 18,61% và các dịch vụ khác tăng 16,86%.

Tổng lượt khách du lịch đến An Giang trong 9 tháng đạt khoảng 23,48 triệu lượt, tăng 18,04% YoY. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 1,94 triệu lượt, tăng 56,65%; khách trong nước đạt 21,54 triệu lượt, tăng 15,47%.

Thu tiền sử dụng đất tăng mạnh

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 9 tháng năm 2026 đạt 25.252,74 tỷ đồng, tăng 35,89% so với cùng kỳ, hoàn thành 78,03% kế hoạch năm. Trong đó, thu nội địa đạt 24.700,65 tỷ đồng, tăng 36,13%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 552,1 tỷ đồng, tăng 26,08%.

Một số nguồn thu tăng mạnh, trong đó thu tiền sử dụng đất đạt 4.268,77 tỷ đồng, gấp 2,65 lần cùng kỳ; thu tiền thuê mặt đất, mặt nước đạt 3.357,59 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần. Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 7.480,07 tỷ đồng, tăng 16,55%.

Tổng chi ngân sách địa phương 9 tháng ước đạt 34.697,01 tỷ đồng, tăng 26,86%. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 13.500 tỷ đồng, tăng 55,08%; chi thường xuyên đạt 21.100,27 tỷ đồng, giảm 8,71% so với cùng kỳ.

Hơn 80.400 tỷ đồng vốn đầu tư thực hiện

Hoạt động đầu tư tiếp tục tăng mạnh. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn An Giang 9 tháng năm 2026 ước đạt 80.417 tỷ đồng, tăng 43,41% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn Nhà nước đạt 18.971 tỷ đồng, tăng 40,22%; vốn ngoài Nhà nước đạt 60.919 tỷ đồng, tăng 44,38%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 527 tỷ đồng, tăng 50,11%.

Theo báo cáo, nhiều công trình, dự án trọng điểm được triển khai trong kỳ, trong đó có Bệnh viện Đa khoa khu vực U Minh Thượng quy mô 400 giường; đường bộ ven biển An Biên - Rạch Giá; tuyến đường trục chính đô thị An Biên; cầu Gia Phong 9 tại Rạch Giá; dự án thành phần 1 thuộc cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 và các công trình phục vụ APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc.

Về đầu tư công, số liệu cập nhật đến ngày 15/9 cho thấy giải ngân vốn đầu tư thuộc nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý đạt 11.755,21 tỷ đồng, tương đương 42,11% kế hoạch 27.913,21 tỷ đồng.