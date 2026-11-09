Kinh tế An Giang 10 tháng: Đón 25 triệu lượt khách du lịch

Ảnh minh họa. Nguồn: CTTĐT An Giang

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2026 của Thống kê tỉnh An Giang, hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.

Trong tháng 10, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của tỉnh tăng 3,53% so với tháng trước và tăng 16,08% so với cùng kỳ năm 2025 (YoY). Lũy kế 10 tháng, chỉ số này tăng 13,77% YoY, trong đó ngành chế biến, chế tạo tăng 14,88%; khai khoáng tăng 13,22%; sản xuất và phân phối điện tăng 6,33%.

Hoạt động thương mại, dịch vụ cũng duy trì đà tăng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 tăng 1,93% so với tháng trước và tăng 22,18% so với cùng kỳ. Tính chung 10 tháng, chỉ tiêu này tăng 24,15% YoY, riêng bán lẻ hàng hóa tăng 25,7%.

Du lịch An Giang đón hơn 25,06 triệu lượt khách trong 10 tháng đầu năm, tăng 17,64% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 2,16 triệu lượt, tăng 56,02%; khách nội địa đạt hơn 22,9 triệu lượt, tăng 14,96%.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, toàn tỉnh đã thu hoạch hơn 500.000 ha lúa Hè Thu, với sản lượng ước đạt 3,018 triệu tấn, tăng gần 35.000 tấn so với cùng kỳ. Đối với vụ Thu Đông, diện tích xuống giống đạt khoảng 233.000 ha, tương đương 94,07% kế hoạch.

Sản lượng thủy sản 10 tháng đạt hơn 1,43 triệu tấn, tăng 9,12% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng nuôi trồng đạt gần 1,1 triệu tấn, tăng 11,18%; sản lượng khai thác đạt hơn 337.000 tấn, tăng 2,93%.

Về đầu tư công, tổng vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý thực hiện trong 10 tháng ước đạt 19.269 tỷ đồng, tương đương 67,29% kế hoạch năm.

An Giang đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng trọng điểm, trong đó có dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và các dự án phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc. Tỉnh áp dụng cơ chế “luồng xanh” để đẩy nhanh xử lý hồ sơ, thủ tục liên quan đến các dự án phục vụ sự kiện này.

Về ngân sách, tổng thu ngân sách địa phương 10 tháng ước đạt 27.951 tỷ đồng, tăng 27,3% so với cùng kỳ; trong đó thu nội địa đạt 27.361 tỷ đồng, tăng 27,6%. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 41.947 tỷ đồng, bằng 70,1% dự toán.

Hoạt động ngân hàng tiếp tục tăng trưởng. Đến cuối tháng 10, tổng vốn huy động trên địa bàn ước đạt 200.900 tỷ đồng, tăng 10,22% so với cuối năm 2025; dư nợ tín dụng đạt 287.800 tỷ đồng, tăng 5,63%.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 0,84% so với tháng trước và tăng 5,5% so với cùng kỳ. Bình quân 10 tháng đầu năm, CPI tăng 3,78%, trong đó nhóm giao thông tăng 7,51%, nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 6,09%.