Kinh tế Ấn Độ có thể vươn lên vị trí thứ 4 thế giới vào năm 2027

Công nhân làm việc tại một nhà máy ở Jalandhar, bang Punjab, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới tháng 10/2026 của IMF dự báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa của Ấn Độ sẽ cán mốc 4,52 nghìn tỷ USD vào năm sau, vượt qua Nhật Bản.

Dự báo được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế Ấn Độ tiếp tục duy trì tăng trưởng mạnh mẽ, trong khi Nhật Bản đối mặt với tốc độ tăng trưởng chậm lại do già hoá dân số và chi phí nhập khẩu cao hơn. IMF đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ lên mức 7% trong năm nay., trong khi kinh tế Nhật Bản dự kiến chỉ tăng trưởng 0,7%.

Theo ông Krishna Srinivasan, Giám đốc Vụ châu Á – Thái Bình Dương của IMF, Ấn Độ bước vào giai đoạn biến động giá năng lượng gần đây với nền tảng kinh tế vững chắc, tốc độ tăng trưởng cao, kỷ luật tài chính tốt và dự trữ ngoại hối dồi dào. “Ấn Độ đã phản ứng tốt trước cú sốc”, ông đánh giá.

Tuy nhiên, giá năng lượng tăng cao và bất ổn toàn cầu vẫn là những rủi ro đối với Ấn Độ, khi hoạt động nhập khẩu của nước này sẽ phải chịu chi phí cao hơn, qua đó gây áp lực lên lạm phát cũng như cán cân thương mại.

Cũng theo báo cáo trên, IMF dự báo Mỹ vẫn là nền kinh tế lớn nhất thế giới, tiếp theo là Trung Quốc và Đức. Ấn Độ vươn lên vị trí thứ tư, trong khi Nhật Bản dự kiến tụt xuống vị trí thứ sáu, sau Vương quốc Anh. Tuy nhiên, sự thay đổi thứ hạng không nhất thiết là nền kinh tế Nhật Bản sẽ thu hẹp về mặt tuyệt đối, bởi GDP danh nghĩa được đo bằng USD nên biến động tỷ giá hối đoái có thể ảnh hưởng đến vị trí của một quốc gia, cùng với những thay đổi về sản lượng kinh tế và giá cả.

IMF công bố Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới vào tháng 4 và tháng 10 hằng năm, bao gồm các dữ liệu kinh tế và dự báo mức tăng trưởng của các quốc gia trên thế giới. Tiêu chí đánh giá dựa trên GDP danh nghĩa, rổ đo lường giá trị hàng hóa và dịch vụ theo giá thị trường hiện hành. Điều đáng lưu ý là thứ hạng GDP danh nghĩa cao hơn không đồng nghĩa với thu nhập cao hơn hoặc mức sống tốt hơn cho công dân của một nước, bởi GDP danh nghĩa đo lường tổng giá trị sản lượng kinh tế chứ không phải cách phân bổ thu nhập và của cải trong xã hội.

Bên cạnh đó, dự báo tăng trưởng của một nước dựa trên GDP danh nghĩa có thể không còn chính xác khi có sự thay đổi về tăng trưởng kinh tế, lạm phát, tỷ giá hối đoái, giá năng lượng và các điều kiện toàn cầu khác.