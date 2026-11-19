Thông tin tại buổi làm việc của Thường trực Thành ủy Hà Nội với 8 xã phía Bắc Thủ đô, sáng 19/11 cho thấy, trong 10 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội các địa phương có nhiều chuyển biến tích cực, một số chỉ tiêu tăng trưởng và thu ngân sách đạt kết quả nổi bật.

Phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Bắc góp phần mở rộng không gian phát triển, tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Tiến Hào.

Buổi làm việc do Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì, với sự tham gia của 8 xã gồm: Sóc Sơn, Kim Anh, Nội Bài, Đa Phúc, Trung Giã, Quang Minh, Tiến Thắng và Yên Lãng.

Theo báo cáo, 10 tháng đầu năm 2026, các địa phương tập trung phát triển kinh tế - xã hội, quản lý quy hoạch, đầu tư, giải phóng mặt bằng và giải quyết những vấn đề dân sinh.

Đáng chú ý, xã Quang Minh ghi nhận tăng trưởng kinh tế ước đạt 11%, tổng giá trị sản xuất đạt 69.746 tỷ đồng, trong đó công nghiệp, xây dựng chiếm 90,68%. Tổng thu ngân sách nhà nước vượt 113% dự toán được giao.

Tại xã Tiến Thắng, tổng giá trị sản phẩm ước đạt 6.137 tỷ đồng, tăng 9,9%; thu nhập bình quân đạt khoảng 8,8 triệu đồng/người/tháng.

Xã Nội Bài có tổng thu ngân sách đạt hơn 1.389 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch. Xã Trung Giã thu ngân sách hơn 565 tỷ đồng, bằng 200% dự toán thành phố giao.

Trong khi đó, xã Yên Lãng giải ngân đầu tư công đạt 831/915 tỷ đồng, tương đương 90,8% kế hoạch vốn được giao.

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đánh giá kết quả phát triển của các xã chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Thành phố xác định khu vực phía Bắc là không gian phát triển mới, có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế Thủ đô.

Bí thư Thành ủy yêu cầu 8 xã hoàn thành xây dựng, công bố và ban hành quy hoạch trước ngày 31/12/2026; khai thác lợi thế phát triển du lịch sinh thái, logistics, dịch vụ và các ngành kinh tế phù hợp.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ các dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị và hạ tầng đã được chấp thuận đầu tư; tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, chủ động chuyển đổi việc làm cho người dân.

Các địa phương cũng cần tập trung giải quyết những vấn đề về nước sạch, chống ngập, tiêu thoát nước, vệ sinh môi trường và xử lý vi phạm đất đai.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, phát triển kinh tế phải tạo ra giá trị thực chất, không đánh đổi môi trường; từng địa phương phải xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và tiến độ thực hiện, góp phần đưa khu vực phía Bắc trở thành cực tăng trưởng năng động của Thủ đô.