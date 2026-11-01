Kinh tế 10 tháng: Nhiều dấu ấn quan trọng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số

Từ kết quả trên và cùng với những chính sách giảm chi phí cho doanh nghiệp, kinh tế Việt Nam đang nỗ lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026.

Cảng Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng. Ảnh tư liệu : TTXVN phát

Bức tranh kinh tế Việt Nam 10 tháng năm 2026 ghi nhận nhiều kết quả tích cực, nổi bật là sự tăng trưởng của sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài. Đặc biệt, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD, đánh dấu bước tiến mới về quy mô thương mại và mức độ hội nhập của nền kinh tế.

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 10 tháng năm 2026 ước đạt 1.010 tỷ USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, xuất khẩu ước đạt 499 tỷ USD, tăng 27,4%.

Đánh giá về cột mốc 1.000 tỷ USD, TS. Nguyễn Quốc Việt, Trưởng nhóm nghiên cứu vĩ mô, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, đây là kết quả của quá trình mở cửa, hội nhập và phát triển năng lực sản xuất của nền kinh tế. Năm 2007, khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), kim ngạch xuất nhập khẩu mới vượt 100 tỷ USD. Sau gần 20 năm, quy mô thương mại đã tăng khoảng 10 lần, cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ của Việt Nam trong mạng lưới sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bên cạnh xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực. Theo PGS.TS Bùi Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, vốn FDI đăng ký đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4%; vốn thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ. Dòng vốn FDI tiếp tục hỗ trợ mở rộng năng lực sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu, nhất là các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử và công nghệ.

Cùng với những kết quả tích cực của nền kinh tế, nhiều doanh nghiệp trong nước cũng đang chủ động đổi mới sản xuất, mở rộng thị trường và nỗ lực đạt mức tăng trưởng hai con số, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng chung.

Chia sẻ với phóng viên, Thạc sĩ, Dược sĩ Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sao Thái Dương cho biết, doanh nghiệp đặt mục tiêu duy trì tăng trưởng trên 20%, đồng thời tập trung đầu tư nghiên cứu, phát triển sản phẩm và ứng dụng khoa học, công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

Cũng theo đại diện Công ty cổ phần Sao Thái Dương, mặc dù, chi phí logistics tăng cao gây khó khăn cho hoạt động xuất khẩu, nhưng doanh nghiệp vẫn chủ động thích ứng bằng cách tập trung hơn vào những thị trường gần như: Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc). Đồng thời, công ty đồng thời, tiếp tục mở rộng thị trường khi có điều kiện phù hợp; trong đó, việc đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực nội tại sẽ tạo nền tảng để doanh nghiệp duy trì tăng trưởng, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của nền kinh tế.

Dù ghi nhận nhiều kết quả tích cực, triển vọng kinh tế Việt Nam trong tháng 11 và hai tháng cuối năm vẫn chịu tác động từ biến động địa chính trị, giá năng lượng, tỷ giá, chi phí vận tải và những thay đổi trong chính sách thương mại quốc tế.

Theo PGS.TS Bùi Quang Tuấn, kinh tế thế giới cuối năm 2026 và năm 2027 tiếp tục chịu tác động của nhiều biến số, đặc biệt là xung đột địa chính trị, giá dầu, điều kiện tài chính quốc tế và chu kỳ đầu tư công nghệ. Dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 ở mức 3,1%, thấp hơn mức 3,5% của năm 2025. Cùng với đó, áp lực lạm phát, giá năng lượng và chi phí tài chính tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, thương mại.

Đối với Việt Nam, những biến động này có thể làm tăng chi phí nhập khẩu nguyên liệu, vận chuyển và sản xuất, ảnh hưởng đến khả năng duy trì đơn hàng xuất khẩu.

Đáng chú ý, CPI bình quân 9 tháng năm 2026 tăng 4,52%, cho thấy áp lực kiểm soát lạm phát vẫn lớn. Điều này đặt ra yêu cầu điều hành linh hoạt, bảo đảm hài hòa giữa thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.

Chia sẻ tại Diễn đàn Kinh tế do VCCI tổ chức mới đây, TS. Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nhấn mạnh, để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số sự cần thiết duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, đồng thời hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và khơi thông các nguồn lực cho tăng trưởng. Theo đó, việc thúc đẩy tăng trưởng cần gắn với nâng cao khả năng thích ứng của doanh nghiệp trước những biến động về tỷ giá, lãi suất, giá năng lượng và thị trường quốc tế.

Phát biểu tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, ngày 31/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết, để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm 10%, quý IV cần đạt mức tăng khoảng 12,5%. Đây là thách thức rất lớn nhưng không phải nhiệm vụ bất khả thi, bởi nền kinh tế vẫn còn dư địa và các nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng.

Đáng chú ý, từ ngày 1/11/2026, một số chính sách giảm chi phí năng lượng chính thức được triển khai nhằm hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và ổn định kinh tế vĩ mô. Theo đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) điều chỉnh giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân, xuống còn 2.159,9037 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Cùng với đó, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2892/QĐ-BCT ngày 31/10/2026 quy định giá bán điện áp dụng từ ngày 1/11/2026.

Cũng từ ngày 1/11, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại được giảm về 0%, theo Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP của Chính phủ, áp dụng đến hết ngày 31/3/2027. Bên cạnh đó, chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng tiếp tục được thực hiện đến hết năm 2026 đối với các hàng hóa, dịch vụ thuộc diện áp dụng. Việc giảm giá điện, giảm thuế đối với xăng và duy trì chính sách giảm thuế GTGT được kỳ vọng góp phần giảm áp lực chi phí sản xuất, vận chuyển, hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện khả năng cạnh tranh và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Theo thông tin Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng báo cáo Quốc hội, việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và giảm giá điện dự kiến tạo thêm dư địa khoảng 0,07 điểm phần trăm để kiểm soát lạm phát. Cùng với giải pháp giảm chi phí, Chính phủ tiếp tục tập trung tháo gỡ vướng mắc về thể chế, đất đai, thủ tục đầu tư, vốn và thị trường; thúc đẩy các dự án đủ điều kiện sớm đi vào sản xuất, kinh doanh.

Đặc biệt, giải ngân đầu tư công tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Theo tính toán, nếu giải ngân 100% kế hoạch vốn, đầu tư công có thể đóng góp khoảng 2,5 điểm phần trăm vào tăng trưởng quý IV và 1,7 điểm phần trăm vào tăng trưởng cả năm.

Có thể nói, bước sang tháng 11/2026, triển vọng kinh tế tiếp tục phụ thuộc vào khả năng duy trì tăng trưởng xuất khẩu, mở rộng sản xuất công nghiệp, thúc đẩy tiêu dùng và đẩy nhanh giải ngân đầu tư công.

Với đà tăng của thương mại trong tháng 10, xuất khẩu được kỳ vọng tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng. Tuy nhiên, khả năng duy trì tốc độ tăng còn phụ thuộc vào nhu cầu thị trường quốc tế, chi phí logistics và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn, quy định về xuất xứ hàng hóa.

Theo đó, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, cùng với các giải pháp điều hành của Chính phủ, doanh nghiệp cần chủ động tiết giảm chi phí, đổi mới công nghệ, đa dạng hóa thị trường, tận dụng các chính sách hỗ trợ và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, sự kết hợp giữa chính sách điều hành linh hoạt, tháo gỡ khó khăn kịp thời và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng tăng tốc của nền kinh tế trong hai tháng cuối năm 2026.