Kinh tế Việt Nam 10 tháng năm 2026 ghi nhận nhiều dấu mốc tích cực: sản xuất công nghiệp tăng 12,4%, vốn FDI đăng ký đạt gần 55 tỷ USD, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu vượt 1.000 tỷ USD.

Nhưng đằng sau những con số ấn tượng ấy, nền kinh tế vẫn đối mặt với những điểm nghẽn: doanh nghiệp trong nước chưa tham gia sâu vào chuỗi giá trị, xuất khẩu phụ thuộc lớn vào khu vực FDI, sức mua nội địa chưa phục hồi tương xứng, trong khi chi phí đầu vào tiếp tục gia tăng.

Vậy làm thế nào để chuyển những động lực tăng trưởng hiện có thành năng lực phát triển thực chất và bền vững?

Câu chuyện này được phân tích trong bài viết “Kinh tế 10 tháng năm 2026: Động lực tăng trưởng và bài toán nâng cao năng lực nội sinh”, trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 45.

KINH TẾ 10 THÁNG NĂM 2026: ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG VÀ BÀI TOÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC NỘI SINH

Bức tranh kinh tế 10 tháng cho thấy những động lực tăng trưởng đang được mở rộng, nhưng chất lượng và khả năng lan tỏa vẫn là vấn đề cần quan tâm.

Trong lĩnh vực sản xuất, chỉ số IIP tăng 12,4%, song đơn hàng xuất khẩu mới có dấu hiệu suy giảm, nguồn cung nguyên vật liệu gặp khó khăn và chi phí đầu vào tăng nhanh. Điều này đặt ra yêu cầu củng cố năng lực cung ứng trong nước và phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Thu hút FDI tiếp tục là điểm sáng với tổng vốn đăng ký đạt 54,85 tỷ USD. Tuy nhiên, dòng vốn này cần tạo ra sự lan tỏa mạnh mẽ hơn về công nghệ, năng lực sản xuất và cơ hội tham gia chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp Việt Nam.

Năng lực nội sinh quyết định sức bền của nền kinh tế. Ảnh minh họa/VnEconomy

Đáng chú ý, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đã vượt 1.000 tỷ USD, nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu, khu vực FDI vẫn chiếm tới 81,2% kim ngạch xuất khẩu. Quy mô thương mại mở rộng vì thế cần đi cùng khả năng gia tăng giá trị được tạo ra và giữ lại trong nước.

Bên cạnh đó, đầu tư công, tiêu dùng nội địa và kiểm soát lạm phát cũng là những yếu tố cần được chú trọng để duy trì đà tăng trưởng.

Theo các chuyên gia, tăng trưởng không chỉ nằm ở việc huy động thêm nguồn lực, mà quan trọng hơn là nâng cao năng lực chuyển hóa nguồn lực thành năng suất, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh. Một nền kinh tế thực sự mạnh phải có doanh nghiệp nội địa lớn mạnh hơn, năng lực sản xuất tự chủ hơn và khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

NĂNG LỰC NỘI SINH QUYẾT ĐỊNH SỨC BỀN CỦA NỀN KINH TẾ

Theo các chuyên gia, những con số tăng trưởng là nền tảng quan trọng, nhưng năng lực nội sinh mới là yếu tố quyết định sức bền của nền kinh tế.

Từ sản xuất, thu hút đầu tư, thương mại đến tiêu dùng và phát triển doanh nghiệp, bài toán đặt ra không chỉ là tăng trưởng nhanh hơn, mà còn phải tự chủ hơn và tạo ra nhiều giá trị hơn từ chính nguồn lực trong nước.

NHỮNG NỘI DUNG ĐÁNG CHÚ Ý KHÁC TRONG SỐ BÁO

Bên cạnh bài phân tích chuyên sâu, Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 45 dành nhiều dung lượng cho Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), với loạt bài tập trung vào những điểm mới, các vướng mắc trong kiểm tra thực phẩm nhập khẩu, chi phí tuân thủ và yêu cầu hài hòa giữa bảo vệ sức khỏe người dân với tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

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