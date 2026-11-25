Ở chung kết 800m tự do nữ, Mỹ Tiên cán đích đầu tiên với thành tích 8 phút 55,25 giây, bỏ xa Lê Hồng Tú Uyên (Quảng Trị, 9 phút 20,72 giây) và Phan Thị Thùy An (Quảng Trị, 9 phút 48,07 giây).

Mỹ Tiên giành HCV nội dung 400m hỗn hợp cá nhân vào tối 25.11

Tiếp đó, cô tiếp tục giành chiến thắng ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ với thời gian 4 phút 58,21 giây. Nguyễn Ngọc Tuyết Hân (Đồng Tháp) về nhì với 5 phút 02,15 giây, còn Phan Thị Thùy An xếp thứ ba (5 phút 03,68 giây).

Trước đó, kình ngư sinh năm 2005 đã lần lượt giành HCV ở các nội dung 200m hỗn hợp cá nhân, 400m tự do, 1.500m tự do và 100m bướm nữ. Đáng chú ý, Mỹ Tiên thiết lập hai kỷ lục tại Đại hội.

Mỹ Tiên (giữa) đang là một trong những VĐV thi đấu thành công nhất tại Đại hội

Ở cự ly 200m hỗn hợp cá nhân nữ, cô đạt 2 phút 14,38 giây, phá kỷ lục cũ 2 phút 19,43 giây do Nguyễn Thị Ánh Viên lập năm 2018.

Trong khi đó, thành tích 4 phút 18,44 giây ở nội dung 400m tự do nữ không chỉ giúp Mỹ Tiên giành HCV mà còn phá kỷ lục Đại hội.

Với 6 HCV cùng hai dấu ấn kỷ lục, Võ Thị Mỹ Tiên trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất môn bơi tại Đại hội năm nay. Thành tích của cô cũng đóng góp quan trọng vào kết quả thi đấu của đoàn Tây Ninh.