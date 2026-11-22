Sáng 22-11, tại hồ bơi Câu lạc bộ Phú Thọ (TP Hồ Chí Minh), Watson Nguyễn thi đấu ở lượt bơi thứ hai vòng loại 50m ếch nam và cán đích đầu tiên với thời gian 27,16 giây.

Thành tích này nhanh hơn 1,23 giây so với kỷ lục Đại hội 28,39 giây do cố kình ngư Nguyễn Hữu Việt thiết lập ngày 26-12-2010 tại Đà Nẵng.

Thông số của Watson còn vượt kỷ lục quốc gia 27,70 giây do Phạm Thanh Bảo xác lập năm 2024 và nhanh hơn kỷ lục SEA Games 27,56 giây.

Tuy nhiên, thành tích này vẫn chưa vượt kỷ lục Đông Nam Á 26,98 giây do VĐV Indonesia Felix Viktor Iberle nắm giữ.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, Watson thi đấu trong màu áo đoàn An Giang ở nội dung 50m ếch nam.

Ở vòng loại, Phạm Thanh Bảo về nhì với thành tích 28,80 giây. Cuộc cạnh tranh giữa hai kình ngư được chú ý khi Watson vừa trở về Việt Nam sau khi đạt phong độ cao tại các giải đấu ở Mỹ.

VĐV bơi Watson Nguyễn có sở trường ở các cự ly nội dung ếch nam. Ảnh: Ryan Samson/Ivy League

Trước đó, tại Giải vô địch bơi quốc gia Mỹ năm 2026 tổ chức ở Irvine, bang California, Watson giành HCV nội dung 50m ếch với thời gian 26,65 giây, đánh bại Michael Andrew, người về nhì với 26,91 giây.

1 ngày sau, anh tiếp tục giành HCĐ nội dung 100m ếch với thành tích 59,79 giây. Với kết quả này, Watson trở thành VĐV có thành tích 50m ếch nhanh thứ tư trong lịch sử bơi lội Mỹ tại thời điểm đó.

Nguyễn Hoa Watson sinh ngày 7-9-2005 tại bang Texas (Mỹ), có cha mẹ là người Việt Nam. Anh hiện là sinh viên Đại học Pennsylvania, thi đấu cho CLB Metroplex Aquatics và được lựa chọn vào đội tuyển bơi Mỹ mùa giải 2026-2027.

Năm 2023, Watson từng đại diện đội tuyển trẻ Mỹ tham dự Giải vô địch bơi trẻ thế giới, giành 4 huy chương, gồm 2 HCV tiếp sức và 2 HCĐ cá nhân ở các nội dung 50m, 100m ếch.