⏱️ Tấm HCV kịch tính của Ánh Viên

Tối 25/11, tâm điểm của hồ bơi CLB Bơi - Lặn Phú Thọ (TP.HCM) đổ dồn vào đợt thi chung kết nội dung 50m bơi ngửa nữ. Xuất phát ở làn bơi số 4 quen thuộc, Nguyễn Thị Ánh Viên (đoàn Quân đội) bước vào cuộc đua tốc độ đầy căng thẳng trước sự bám đuổi quyết liệt của hai gương mặt trẻ sáng giá từ đoàn chủ nhà TP.HCM là Nguyễn Ngọc Thủy Tiên và Nguyễn Diệp Phương Trâm.

Ánh Viên giành huy chương vàng nghẹt thở

Đúng với tính chất của cự ly ngắn nhất, các kình ngư lao đi như tên bắn ngay sau hiệu lệnh xuất phát. Trong những mét cuối cùng, Ánh Viên và Thủy Tiên (làn bơi số 5) tạo nên màn rượt đuổi nghẹt thở gần như song song. Nhờ sải tay dài cùng kinh nghiệm dạn dày ở khoảnh khắc chạm tường quyết định, Ánh Viên xuất sắc cán đích đầu tiên với thông số 29 giây 61.

Theo bảng thành tích chính thức, kình ngư đoàn Quân đội chỉ nhanh hơn người về nhì là Nguyễn Ngọc Thủy Tiên (29 giây 64) đúng 0,03 giây – một khoảng cách mong manh đủ để làm vỡ òa khán đài. Tấm Huy chương Đồng thuộc về Nguyễn Diệp Phương Trâm (TP.HCM) với thành tích 29 giây 72. Dù chưa thể xô đổ kỷ lục Quốc gia (29 giây 26) hay kỷ lục Đại hội (29 giây 43) do chính mình nắm giữ, chiến thắng sít sao này vẫn cho thấy bản lĩnh thi đấu đáng nể của kình ngư sinh năm 1996.

🏆 Hoàn tất cú "poker"

Tấm HCV 50m bơi ngửa giúp Ánh Viên hoàn tất cú "poker" (4 HCV) tại kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc năm nay, đóng góp quan trọng vào ngôi đầu bảng tổng sắp môn bơi của đoàn Quân đội.

Ánh Viên hiện đã có 4 HCV, 1 HCB và phá 2 kỷ lục Đại hội

Trước khi bước lên bục cao nhất ở đường bơi tối 25/11, nữ kình ngư quê Cần Thơ đã có bộ sưu tập thành tích rực rỡ trong những ngày tranh tài trước đó với tấm HCV tiếp sức 4x200m tự do nữ (ngày 23/11), HCV 100m bơi ngửa nữ (ngày 24/11) cùng việc phá sâu kỷ lục Đại hội (1 phút 02 giây 75 so với kỷ lục cũ 1 phút 03 giây 71), và HCV tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam nữ (ngày 24/11) khi sát cánh cùng Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Thúy Hiền và em trai Nguyễn Quang Thuấn phá đồng thời cả kỷ lục Quốc gia lẫn kỷ lục Đại hội (3 phút 58 giây 95).

Ngoài 4 tấm HCV danh giá này, cô còn sở hữu thêm 1 tấm HCB ở nội dung 200m hỗn hợp nữ ngay trong ngày ra quân (22/11).

🧜‍♀️ Trở lại ấn tượng, chờ đợi thêm 2 HCV cá nhân

Hành trình của Nguyễn Thị Ánh Viên tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 đang viết nên một câu chuyện truyền cảm hứng đặc biệt. Tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia từ cuối năm 2021 và rời xa các đường đua đỉnh cao suốt nhiều năm qua để tập trung cho công việc dạy bơi cộng đồng, sự trở lại của kình ngư ở tuổi 30 từng khiến không ít người hoài nghi về nền tảng thể lực.

Ánh Viên còn tranh tài ở 2 nội dung

Thế nhưng, thực tế dưới làn nước xanh tại hồ bơi Phú Thọ đã chứng minh điều ngược lại. Không đặt nặng áp lực thành tích, thi đấu với tâm thế thoải mái để "truyền lửa" cho thế hệ đàn em và cổ vũ em trai Nguyễn Quang Thuấn, Ánh Viên vẫn cho thấy đẳng cấp của một tượng đài.

Dù lớp VĐV trẻ đang tiến bộ vượt bậc, bản lĩnh và kỹ thuật điêu luyện của "Tiểu tiên cá" vẫn là rào cản khó vượt qua ở những cự ly sở trường, hứa hẹn sẽ còn mang về thêm những tấm huy chương ở các nội dung cá nhân còn lại như 200m tự do và 200m bơi ngửa.

Tấm HCV thứ 5

Tiếp nối niềm vui từ tấm huy chương vàng cá nhân ở nội dung 50m bơi ngửa, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục tỏa sáng rực rỡ khi cùng các đồng đội đoàn Quân đội bước lên bục cao nhất ở nội dung tiếp sức 4x100m hỗn hợp nữ tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, qua đó hoàn tất cú đúp vàng trong ngày thi đấu 25/11 và nâng tổng thành tích tại giải lên con số 5 HCV.

Đảm nhận lượt bơi ngửa mở màn đầy bản lĩnh, "Tiểu tiên cá" đạt thông số 1 phút 03 giây 75, tạo đà tâm lý thuận lợi cho ba đàn em tài năng là Nguyễn Thúy Hiền, Võ Thị Bảo Ngọc và Trần Anh Thư bứt phá mạnh mẽ ở các lượt bơi ếch, bướm và tự do kế tiếp.

Chung cuộc, đội bơi nữ Quân đội cán đích đầu tiên với thành tích 4 phút 15 giây 69 (nhanh hơn 0,84 giây so với đội về nhì TP.HCM), xuất sắc phá sâu cả kỷ lục Quốc gia cũ (4 phút 17 giây 63) lẫn kỷ lục Đại hội tồn tại suốt 8 năm qua (4 phút 21 giây 18).

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sự kiện thể thao thành tích cao lớn nhất cả nước, được tổ chức định kỳ 4 năm một lần, quy tụ các đoàn thể thao đến từ các tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội. Đại hội năm nay diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12/2026, với TP.HCM là địa phương đăng cai chính, phối hợp cùng Đồng Nai và Đồng Tháp tổ chức các môn thi đấu.

Các VĐV tranh tài ở 48 môn thể thao, 63 phân môn với 973 nội dung thi đấu. Đây không chỉ là dịp đánh giá chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện và phát triển thể thao thành tích cao tại các địa phương, mà còn là cơ hội phát hiện những tài năng mới, tuyển chọn lực lượng hướng đến các đấu trường quốc tế như SEA Games, ASIAD và Olympic.