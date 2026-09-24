Kình ngư 17 tuổi phá sâu kỷ lục thế giới tại ASIAD

Shin Ohashi phá kỷ lục thế giới 200 m ếch nam với thành tích 2 phút 04 giây 83.

Ohashi giành HCV nội dung 200 m ếch nam chiều 24/9 với thành tích 2 phút 04 giây 83. Kình ngư Nhật Bản qua đó phá kỷ lục thế giới 2 phút 05 giây 48 do Qin Haiyang lập tại giải vô địch thế giới 2023 ở Fukuoka.

Ohashi cải thiện kỷ lục cũ tới 0,65 giây. Với một cự ly như 200 m ếch, khoảng cách ấy đủ cho thấy chất lượng của màn trình diễn tại Tokyo Aquatics Centre.

Denis Petrashov của Kyrgyzstan giành HCB với thành tích 2 phút 08 giây 67, trong khi Cho Sung-jae của Hàn Quốc về thứ ba với 2 phút 08 giây 76. Ohashi vì thế không chỉ phá kỷ lục thế giới mà còn bỏ khá xa phần còn lại trong cuộc đua chung kết.

Thành tích 2 phút 04 giây 83 nối dài bước tiến nhanh của Ohashi trong năm 2026. Trước ASIAD, kình ngư Nhật Bản đã liên tục cải thiện thông số ở các cự ly bơi ếch và được xem là một trong những tài năng trẻ đáng chú ý nhất của bơi Nhật Bản.

Tại ASIAD 20, Ohashi trước đó cũng giành HCV 100 m ếch nam với thời gian 58 giây 64. Việc vô địch cả 100 m lẫn 200 m cho thấy anh không chỉ nổi bật ở một cự ly riêng lẻ.

Kỷ lục mới càng đáng chú ý khi người giữ cột mốc cũ là Qin Haiyang, một trong những VĐV bơi ếch hàng đầu thế giới những năm gần đây. Việc Ohashi vượt qua thành tích của Qin ở tuổi 17 khiến vị thế của anh thay đổi rất nhanh chỉ sau một giải đấu.

Từ một tài năng trẻ được kỳ vọng, Ohashi giờ đã sở hữu một kỷ lục thế giới. Cột mốc 2 phút 04 giây 83 cũng khiến anh trở thành cái tên đáng theo dõi trong những giải lớn tiếp theo của bơi thế giới.