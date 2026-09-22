Kình ngư 13 tuổi Trung Quốc lập kỷ lục châu Á tại ASIAD là ai?

Yu Zidi về đích với thành tích 2 phút 06,10 giây, phá kỷ lục châu Á trước đó do đồng hương Yu Yiting nắm giữ. Yu Yiting giành HCB với thành tích 2 phút 07,99 giây, trong khi VĐV Nhật Bản Narita Mio giành HCĐ với 2 phút 10,40 giây.

Thành tích mới giúp Yu Zidi sở hữu thành tích 200m hỗn hợp nhanh thứ hai trong lịch sử, chỉ kém 0,40 giây so với kỷ lục thế giới 2 phút 05,70 giây của kình ngư Canada Summer McIntosh, người cũng là thần tượng của cô.

Kình ngư Trung Quốc Yu Zidi vẫy chào khi tiến vào lễ trao huy chương nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nữ tại ASIAD 2026. (Nguồn: Getty Images)

Đây là HCV thứ hai của Yu Zidi tại ASIAD 2026. Một ngày trước, cô giành HCV nội dung 200m bướm với thành tích 2 phút 05,08 giây, đồng thời phá kỷ lục ASIAD do đồng hương Zhang Yufei thiết lập tại ASIAD Hàng Châu 2023.

Sau chiến thắng, Yu Zidi cho biết cô “rất phấn khích và hạnh phúc”, đồng thời đánh giá HCV thứ hai có ý nghĩa hơn danh hiệu đầu tiên. Kình ngư 13 tuổi cũng thừa nhận kỹ thuật vẫn còn một số điểm cần cải thiện và đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao thành tích.

Yu Zidi sinh năm 2012 tại thành phố Bảo Định, Trung Quốc.

Tháng 8/2025, khi mới 12 tuổi, Yu Zidi cùng đội tuyển Trung Quốc giành HCĐ nội dung tiếp sức 4x200m tự do tại Giải vô địch bơi lội thế giới ở Singapore, trở thành VĐV trẻ nhất từng giành huy chương tại giải đấu này.

Tại ASIAD 2026, Yu Zidi còn cơ hội tranh HCV nội dung 400m hỗn hợp cá nhân.

Kình ngư Hong Kong (Trung Quốc) Siobhan Haughey, người từng giành huy chương Olympic đầu tiên cho Hong Kong (Trung Quốc) ở môn bơi, nhận định Yu Zidi có khả năng hướng tới Olympic Los Angeles 2028 nếu tiếp tục duy trì phong độ và phát triển trong những năm tới.

(theo Al Jazeera)