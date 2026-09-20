Kình ngư 13 tuổi giành HCV, phá kỷ lục ASIAD

Yu Zidi phá kỷ lục ASIAD ở nội dung 200 m bơi bướm nữ.

Màn trình diễn đỉnh cao tại Trung tâm Thể thao Dưới nước Tokyo (Nhật Bản) khép lại ngày thi đấu hoàn hảo của cô bé đến từ Trung Quốc. Trước đó, ở vòng loại sáng 20/9, vận động viên sinh năm 2012 sớm phô diễn đẳng cấp vượt trội khi cán đích đầu tiên với thời gian 2 phút 07 giây 97, bỏ xa người xếp thứ hai tới 2,7 giây.

Bước vào lượt bơi chung kết, Zidi tiếp tục làm chủ hoàn toàn đường đua xanh, áp đảo các đối thủ hàng đầu châu lục để cán đích đầu tiên, mang về tấm huy chương vàng danh giá cùng kỷ lục ASIAD mới.

Dù chưa tròn 14 tuổi, Zidi sớm khẳng định vị thế của một ngôi sao tầm cỡ thế giới. Năm ngoái, ở tuổi 12, cô từng đi vào lịch sử khi trở thành vận động viên trẻ nhất giành huy chương giải vô địch thế giới (HCĐ tiếp sức 4x200m tự do), bên cạnh 3 lần xếp hạng tư ở các cự ly cá nhân.

Tháng 3 vừa qua, tài năng trẻ này tiếp tục gây chấn động làng bơi khi đánh bại nhà vô địch Olympic người Mỹ, Regan Smith. Tấm huy chương vàng cùng kỷ lục ASIAD vừa xác lập là lời khẳng định cho tài năng thiên bẩm của Zidi trên đấu trường quốc tế.