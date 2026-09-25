Kinh nghiệm triển khai mô hình trường học sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai

Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh NC.

Cơ hội để giáo viên tiếp cận những kinh nghiệm thực tiễn

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Ngọc Hà – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hưng Yên cho biết: “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai vào trường học là chủ trương lớn, gắn yêu cầu nâng cao chất lượng, nguồn nhân lực, năng lực hội nhập và đổi mới giáo dục trong giai đoạn mới. Do đó, chúng tôi triển khai hội nghị tập huấn đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học và giáo dục STEM. Đây là cơ hội để các nhà trường, các thầy cô giáo nghiên cứu, tiếp cận những kinh nghiệm thực tiễn, nhận diện các điều kiện cần thiết và có thêm cơ sở để tiếp tục hoàn thiện kế hoạch triển khai Đề án trong điều kiện mà mỗi nhà trường hiện có.

Các chuyên gia của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chia sẻ kinh nghiệm, lộ trình đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai, kinh nghiệm kiến tạo môi trường học tập song ngữ trong hệ sinh thái của nhà trường. Đồng thời, các thầy cô tham gia hội nghị tập huấn cũng có thể trao đổi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và triển khai Đề án để các chuyên gia của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cùng tháo gỡ,” Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hưng Yên Nguyễn Ngọc Hà nói.

Ông Nguyễn Ngọc Hà – Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hưng Yên. Ảnh NC.

Sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ, cố vấn các nhà trường, các thầy cô trong việc đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai và tổ chức giáo dục STEM trong nhà trường, PGS.TS Kiều Văn Hoan - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết triển khai Đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học và giáo dục STEM là những bước tiến quan trọng của ngành giáo dục. Điều đó đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ càng từ các cơ sở đào tạo.

Đối với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội – một trong hai trường sư phạm hàng đầu cả nước, nhà trường đã chủ động chuẩn bị đội ngũ giáo viên chất lượng cao cho hệ thống giáo dục quốc dân, có khả năng đáp ứng yêu cầu đổi mới giảng dạy các môn học.

Từ năm 2013, nhà trường cũng đã có 7 chương trình đào tạo sinh viên các khoa Toán học, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ thông tin dạy bằng tiếng Anh, sinh viên ngành ghép Giáo dục mầm non – Sư phạm tiếng Anh, ngành ghép Giáo dục tiểu học – Sư phạm tiếng Anh. Tới đây, thực hiện Đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai, nhà trường sẽ tiếp tục phát triển các chương trình đào tạo giáo viên dạy các môn học khác bằng tiếng Anh.

Từ kinh nghiệm đó, PGS.TS Kiều Văn Hoan nhận định ngành giáo dục tỉnh Hưng Yên đang triển khai đúng đắn khi tích lũy kinh nghiệm để xây dựng lộ trình rõ ràng. Điều này phù hợp với tinh thần của Quyết định 2371/QĐ-TTg là từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, đánh giá và triển khai dựa trên điều kiện đặc thù của địa phương và mỗi nhà trường.

“Dựa trên kinh nghiệm triển khai mô hình trường học sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai trong hệ sinh thái giáo dục của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đồng thời tích hợp giáo dục STEM vào trong dạy học, các chuyên gia từ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ chia sẻ quá trình, cách thức tích hợp cụ thể giúp các trường học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thực hiện Đề án hiệu quả hơn”, PGS.TS Kiều Văn Hoan chia sẻ.

PGS.TS Kiều Văn Hoan - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh NC.

Xây dựng hệ sinh thái sử dụng tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai

Tại hội nghị tập huấn, TS Lưu Thị Kim Nhung – Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Công nghệ số (EDC), Trường ĐH Sư phạm Hà Nội chia sẻ: “Hiện Trường Đại học sư phạm Hà Nội có hệ sinh thái sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai từ bậc tiểu học đến đại học. Nhà trường đã xây dựng hệ sinh thái HNUE ESL ECOSYSTEM sử dụng tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong toàn bộ hệ sinh thái giáo dục của nhà trường.

Theo đó, nhà trường không tổ chức thêm tiết học tiếng Anh mà lồng ghép tiếng Anh vào các môn học như: Toán, Khoa học, Âm nhạc,... Đội ngũ giáo viên cũng được lựa chọn là người vừa vững chuyên môn vừa có năng lực tiếng Anh tốt để thiết kế và triển khai được bài giảng hiệu quả, hứng thú bằng tiếng Anh cùng học trò.

TS Lưu Thị Kim Nhung dẫn chứng, năm học 2026-2027, tại các trường phổ thông thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã bắt đầu triển khai dạy một số môn học bằng tiếng Anh. Các tiết học đó,học sinh tự tin khi sử dụng tiếng Anh để trao đổi. Đồng thời, sau tiết học chúng tôi đã nhận được phản hồi tích cực là các em rất hứng thú khi học Toán bằng tiếng Anh.

Không chỉ vậy, nhà trường cũng song ngữ hoá trang web, các thông báo, nội quy, bảng biểu, thư viện bổ sung các khu vực sách bằng tiếng anh, học liệu bằng tiếng Anh, tổ chức tuần lễ tiếng Anh “English Festival” để học sinh, giáo viên, cán bộ nhà trường có thêm môi trường sử dụng tiếng Anh tự nhiên, hiệu quả hơn.

TS Lưu Thị Kim Nhung – Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Công nghệ số (EDC), Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Ảnh NC.

Bên cạnh các hoạt động thực tế tại trường, TS Lưu Thị Kim Nhung cũng gợi ý thầy cô nên khai thác tối đa học liệu số ESL trên các nền tảng giáo dục số. Trung tâm Phát triển Giáo dục và Công nghệ số - Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã hợp tác, phối hợp cùng Nền tảng giáo dục số OLM.VN triển khai xây dựng và tổ chức các khoá bồi dưỡng giáo viên triển khai đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Nền tảng giáo dục số OLM hiện có hơn 9000 video bài giảng, các học liệu số cho các môn học từ lớp 1 đến lớp 12 bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018, hơn 6 triệu lượt đăng ký tài khoản và mỗi ngày có 5,5 triệu lượt làm bài tập trên hệ thống.

Chuyên gia chia sẻ tại buổi tập huấn.

Bên cạnh đó, học liệu số ESL trên nền tảng giáo dục số OLM gồm các video, bài luyện tập để các thầy cô làm quen với việc sử dụng tiếng Anh trong lớp học (thông qua học liệu Classroom language), sử dụng các bảng thuật ngữ song ngữ của các môn học, làm quen và dần dần triển khai dạy các môn học theo phương pháp tích hợp nội dung và ngôn ngữ (Content and Language Integrated Learning - CLIL), và khai thác các video bài giảng mẫu, các bảng biển, thông báo,... song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.

Từ đó, các thầy cô, các nhà trường xây dựng môi trường để các thầy cô và học trò sử dụng tiếng Anh trong và ngoài lớp học như ngôn ngữ thứ hai.

Chuyên gia chia sẻ tại buổi tập huấn.