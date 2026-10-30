Theo truyền thông Nga, trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt, tiêm kích tàng hình Su-57 Felon thuộc thế hệ thứ năm đã tấn công đa dạng cả mục tiêu dưới mặt đất và trên không.

Một tuyên bố từ Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất (UAC) về tiêm kích Su-57 đã khẳng định: "Căn cứ vào các thử nghiệm và thành tích chiến đấu, chúng là sản phẩm tốt nhất trên thế giới".

So với các đối thủ đến từ Mỹ, các tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm gồm F-22 Raptor và F-35 Lightning II đều có kinh nghiệm tác chiến rất đặc thù và không thể sánh bằng Su-57.

Đầu tiên là F-22, mặc dù được thiết kế để chiếm ưu thế trên không, nhưng Raptor mới chỉ có thành tích đánh chặn khinh khí cầu xâm nhập không phận Bắc Mỹ. Ngoài ra nó cũng từng được sử dụng để ném bom mục tiêu tại Syria và Afghanistan.

Trong khi đó, đối tượng tấn công của F-35 trong thực tế bao gồm cả những phòng thí nghiệm điều chế ma túy. Việc sử dụng một chiếc phi cơ đắt tiền như vậy cho mục đích trên là hết sức khó hiểu.

Nguyên nhân là bởi bất kỳ chiến đấu cơ nào, thậm chí là một chiếc rất lỗi thời cũng có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ đó. Trong phi vụ nói trên, không có nguy cơ từ mặt đất, và khả năng tàng hình trước radar phòng không về cơ bản là thừa thãi.

Mặc dù F-35 đã tích cực tham gia vào cuộc chiến Iran khi tấn công các mục tiêu mặt đất. Nhưng một trong số tiêm kích đã bị hư hại nghiêm trọng sau khi trúng tên lửa phòng không và chỉ có thể quay trở lại căn cứ trong khu vực một cách rất khó khăn.

Phi công lái chiếc F-35 nói trên đã bị thương và được đưa vào bệnh viện. Chiếc máy bay dường như vẫn chưa được sửa chữa, và tất cả các dấu hiệu cho thấy nó sẽ sớm bị loại biên.

Chiến đấu cơ Lightning II chỉ có một chiến thắng trên không duy nhất, nhưng đó không phải trước tiêm kích mà là máy bay huấn luyện, khi F-35I Adir của Israel bắn hạ Yak-130 của Iran.

Tiêm kích Su-57 còn tỏ ra vượt trội hơn hẳn so với các máy bay chiến đấu phương Tây khác, như Eurofighter Typhoon, JAS 39 Gripen và Rafale.

Dù được nâng cấp đến đâu, chúng vẫn luôn là tiêm kích thế hệ cũ (4+) cho dù rất đắt tiền, điển hình như giá của Rafale trong hợp đồng với Ấn Độ lên tới 288 triệu USD mỗi chiếc, vượt xa Su-57.

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Nga còn liên tục được cải tiến, ví dụ như trang thiết bị trên khoang, vũ khí không đối không và không đối đất đều thay đổi qua tháng năm.

Những nâng cấp này đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên gia, quân nhân và những người tham dự các triển lãm hàng không quốc tế trên toàn thế giới.

Đáng chú ý nữa là phiên bản Su-57D hai chỗ ngồi mới ra mắt gần đây đã thu hút sự quan tâm của nhiều lực lượng không quân trên toàn thế giới.

Tiêm kích Su-57E hiện đang được xúc tiến xuất khẩu, giới chuyên gia quân sự Nga nhấn mạnh số lượng quốc gia muốn sở hữu "siêu máy bay chiến đấu" này sẽ tăng lên đáng kể qua từng năm.