Kinh nghiệm săn vé máy bay đi Nga tiết kiệm đến 50% từ người Việt đang sinh sống tại Nga

Từ ngày 15/10, công dân Việt Nam được miễn thị thực khi nhập cảnh Nga với thời gian lưu trú tối đa 30 ngày, mở thêm cơ hội cho những chuyến du lịch tự túc đến xứ sở bạch dương. Tuy nhiên, bên cạnh thủ tục nhập cảnh, chi phí vé máy bay vẫn là khoản ngân sách đáng kể, với mức giá chênh lệch tùy hãng hàng không, thời điểm khởi hành và hành trình lựa chọn. Chủ động săn vé, linh hoạt lịch bay và cân nhắc các chuyến quá cảnh là những cách giúp du khách tiết kiệm chi phí cho chuyến đi.

LINH HOẠT ĐƯỜNG BAY ĐỂ GIẢM CHI PHÍ

Với những du khách đang lên kế hoạch khám phá Nga, vé máy bay thường là một trong những khoản chi đáng kể nhất. Tùy hãng hàng không, điểm khởi hành và lịch trình, giá vé từ Việt Nam đến Moscow có thể chênh lệch đáng kể. Trong khi các chuyến bay thẳng phù hợp với người ưu tiên thời gian và sự thuận tiện, những hành trình quá cảnh có thể giúp giảm chi phí, đặc biệt với khách có lịch trình linh hoạt.

Theo kinh nghiệm được chị Misha (đang sinh sống tại Nga) chia sẻ, việc so sánh nhiều phương án bay, lựa chọn thời điểm đặt vé và tính toán đầy đủ chi phí trước khi thanh toán có thể giúp du khách tiết kiệm đáng kể ngân sách cho chuyến đi.

Từ Việt Nam đến Moscow, du khách có thể lựa chọn các chuyến bay thẳng hoặc hành trình nối chuyến qua Trung Quốc và Trung Đông. Mỗi phương án có ưu điểm riêng về giá vé, thời gian di chuyển và sự thuận tiện.

Chị Misha hiện hãng hàng không Aeroflot khai thác đường bay thẳng từ TP.HCM đến Moscow, với thời gian bay khoảng 10 giờ 25 phút. Đây là phương án phù hợp với hành khách không muốn mất thêm thời gian chờ nối chuyến.

Trong khi đó, Vietnam Airlines khai thác đường bay thẳng từ Hà Nội đến Moscow. "Từ ngày 1/7/2026, hãng sẽ tăng tần suất lên 4 chuyến mỗi tuần (thứ Hai, Tư, Sáu, Chủ Nhật), sử dụng máy bay Boeing 787, giá khứ hồi bao gồm thuế phí từ 23.999.000 đồng. Đây là lựa chọn ổn định và thoải mái nhất, đặc biệt nếu bạn bay từ Hà Nội", nhân vật nói.

Tuy nhiên, du khách lựa chọn Vietnam Airlines cần lưu ý thay đổi sân bay tại Moscow. Từ ngày 2/7, hãng chuyển hoạt động từ sân bay Domodedovo (DME) sang sân bay Sheremetyevo (SVO). Việc kiểm tra mã sân bay trên vé và xác nhận lại thông tin trước ngày khởi hành sẽ giúp hành khách chủ động phương án đưa đón, tránh nhầm lẫn khi di chuyển.

Vietnam Airlines khai thác đường bay thẳng Hà Nội – Moscow, giúp hành khách rút ngắn thời gian di chuyển đến Nga

Đổi lại sự thuận tiện, vé bay thẳng có thể có giá cao hơn so với một số hành trình quá cảnh. Với người có ngân sách hạn chế hoặc không bị bó buộc về thời gian, so sánh các chuyến bay nối chuyến là cách đáng cân nhắc.

Trong số các phương án bay nối chuyến từ Việt Nam đến Nga, các hãng hàng không Trung Quốc được chị Misha đánh giá là lựa chọn đáng cân nhắc nhờ mức giá cạnh tranh. Theo chị, vé một chiều từ Hà Nội đi Moscow của China Eastern Airlines có giá tham khảo từ 4,8 triệu đồng, với một điểm quá cảnh và tổng thời gian di chuyển khoảng 16 giờ.

Với China Southern Airlines, giá vé một chiều từ Hà Nội đi Moscow vào khoảng 5,7 triệu đồng, song thời gian hành trình có thể kéo dài tới 29 giờ. Trong khi đó, Shenzhen Airlines khai thác các chuyến bay quá cảnh hai lần, với tổng thời gian di chuyển khoảng 19 giờ theo lịch trình được đề cập.

Bên cạnh các chuyến bay quá cảnh tại Trung Quốc, du khách có thể lựa chọn hành trình qua Trung Đông để cân đối giữa chi phí và thời gian di chuyển. Chị Misha thông tin, Emirates khai thác chặng Hà Nội – Moscow với một điểm quá cảnh tại Dubai, giá vé một chiều tham khảo từ khoảng 20 triệu đồng, tổng thời gian hành trình khoảng 17 giờ.

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Trong khi đó, hành khách khởi hành từ Đà Nẵng có thể cân nhắc Etihad, với hành trình quá cảnh một lần, thời gian di chuyển khoảng 20 giờ và giá vé một chiều từ khoảng 21 triệu đồng.

Mức giá của các lựa chọn này cao hơn so với một số chuyến bay qua Trung Quốc, nhưng thời gian di chuyển tương đối ngắn có thể phù hợp với những hành khách muốn hạn chế thời gian chờ nối chuyến.

Bên cạnh lựa chọn hãng hàng không, thời điểm đặt vé và ngày khởi hành cũng ảnh hưởng đáng kể đến chi phí chuyến đi. Chị Misha khuyến nghị du khách chủ động theo dõi giá vé từ sớm thông qua các nền tảng như Skyscanner. Công cụ này cho phép so sánh hành trình của nhiều hãng hàng không, đồng thời thiết lập thông báo khi giá vé biến động để người dùng cân nhắc thời điểm đặt chỗ phù hợp.

Theo kinh nghiệm của chị Misha, tháng 6 có thể xuất hiện những mức giá vé hấp dẫn. Về thời gian đặt vé, chị Misha khuyên du khách nên tìm kiếm trước khoảng 1,5-2 là an toàn nhất.

TẬN DỤNG CHÍNH SÁCH QUÁ CẢNH ĐỂ TIẾT KIỆM

Theo chị Misha, lựa chọn đường bay quá cảnh tại Trung Quốc là một trong những cách đáng cân nhắc nếu du khách muốn giảm chi phí di chuyển đến Nga. Vé một chiều từ Hà Nội đi Moscow của một số hãng hàng không Trung Quốc có thể ở mức khoảng 5 triệu đồng, trong khi vé bay thẳng có thời điểm lên tới 15-20 triệu đồng. Khoản chênh lệch này có thể giúp du khách tiết kiệm đáng kể ngân sách cho lưu trú, ăn uống và tham quan.

Quá cảnh tại Trung Quốc là một trong những phương án giúp du khách tiết kiệm chi phí vé máy bay, đồng thời có thể kết hợp tham quan nếu đáp ứng điều kiện miễn thị thực quá cảnh

Một lợi thế khác được chị Misha đề cập là chính sách quá cảnh miễn thị thực 240 giờ của Trung Quốc. Theo chính sách này, hành khách đủ điều kiện có thể lưu trú tối đa 10 ngày tại các khu vực được phép khi quá cảnh sang nước thứ ba mà không cần xin thị thực riêng. Tuy nhiên, việc áp dụng phụ thuộc vào quốc tịch, giấy tờ, hành trình và cửa khẩu nhập cảnh được chỉ định. Vì vậy, du khách cần kiểm tra điều kiện cụ thể trước khi đặt vé, nhất là khi có kế hoạch rời sân bay để tham quan Bắc Kinh, Thượng Hải hoặc những thành phố khác.

Về lịch khởi hành, chị Misha khuyên hành khách nên linh hoạt ngày bay và so sánh giá giữa các ngày trong tuần. Theo kinh nghiệm cá nhân của chị, vé khởi hành vào thứ Ba hoặc thứ Tư đôi khi thấp hơn cuối tuần khoảng 15-20%. Mức chênh lệch này không cố định, nhưng việc điều chỉnh lịch trình sớm có thể giúp du khách tìm được lựa chọn phù hợp hơn.

Chị cũng khuyến nghị so sánh giá vé khứ hồi với tổng chi phí của hai vé một chiều. Trong một số trường hợp, vé khứ hồi có lợi thế về giá. Chẳng hạn, vé một chiều Hà Nội – Moscow có thể có giá khoảng 15 triệu đồng, trong khi vé khứ hồi ở mức khoảng 22 triệu đồng.

Cuối cùng, việc tìm vé trước ngày khởi hành từ 3-6 tháng có thể giúp hành khách chủ động hơn về lịch trình và lựa chọn mức giá.

Chị Misha cho biết từng đặt được vé khứ hồi Hà Nội – Moscow của Turkish Airlines với giá khoảng 22 triệu đồng khi mua trước 5 tháng.

MỘT SỐ LƯU Ý KHÁC

Để tránh phát sinh chi phí ngoài dự kiến trong hành trình đến Nga, nhân vật cũng khuyên du khách cần lưu ý một số yếu tố bên cạnh giá vé, từ phương thức thanh toán, mã sân bay đến điều kiện hành lý và thời gian quá cảnh.

Về thanh toán, các nền tảng so sánh và đặt vé như Aviasales, OneTwoTrip có thể hỗ trợ thanh toán bằng thẻ ngân hàng quốc tế, trong khi một số website chính thức của hãng hàng không Nga như Aeroflot hay S7 Airlines có thể giới hạn phương thức thanh toán bằng thẻ do ngân hàng Nga phát hành. Điều này gây khó khăn cho hành khách Việt Nam khi đặt vé trực tiếp. Vì vậy, du khách nên kiểm tra điều kiện thanh toán của từng nền tảng và cân nhắc sử dụng đại lý vé uy tín nếu không thể thanh toán trực tiếp.

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Khi đặt vé đến Moscow, hành khách cũng cần chú ý mã sân bay. Thành phố có ba sân bay quốc tế chính gồm Sheremetyevo (SVO), Domodedovo (DME) và Vnukovo (VKO). Việc kiểm tra kỹ thông tin này giúp du khách tránh nhầm lẫn khi đặt vé, đồng thời chủ động sắp xếp phương án di chuyển từ sân bay về nơi lưu trú. Vietnam Airlines hiện khai thác các chuyến bay đến Sheremetyevo (SVO), do đó hành khách nên đối chiếu thông tin trên vé trước ngày khởi hành.

Một khoản chi phí khác dễ bị bỏ sót là hành lý ký gửi. "Một số vé giá rẻ không bao gồm hành lý ký gửi. Hãy đọc kỹ điều khoản trước khi mua (nếu bạn mua nhiều chặng với các hãng bay khác nhau). Mình đã từng mua vé giá rẻ của một hãng và phải trả thêm 5.000 rúp cho hành lý ký gửi – tổng cộng không tiết kiệm được bao nhiêu", chị Misha kể lại.

Với những hành trình quá cảnh, thời gian chờ giữa hai chuyến bay cũng cần được cân nhắc. Khoảng nối chuyến quá ngắn có thể khiến hành khách lỡ chuyến tiếp theo nếu chuyến bay đầu bị trì hoãn; ngược lại, thời gian chờ quá dài dễ gây mệt mỏi và kéo dài hành trình. Theo kinh nghiệm của chị Misha, khoảng 4 giờ có thể là mốc tham khảo, song thời gian phù hợp còn phụ thuộc vào sân bay, thủ tục nhập cảnh, việc nhận và gửi lại hành lý cũng như quy trình chuyển tiếp giữa các chuyến.

Đặc biệt, nếu hai chặng bay được đặt riêng và do các hãng hàng không khác nhau khai thác, hành khách có thể không được hỗ trợ chuyển sang chuyến thay thế khi chặng đầu bị trễ. Khi đó, nguy cơ lỡ chuyến sau và phát sinh chi phí mua vé mới sẽ cao hơn. Du khách nên kiểm tra kỹ điều kiện nối chuyến, thời hạn làm thủ tục và chính sách hỗ trợ của hãng trước khi đặt vé.

Theo Sắc lệnh số 730 do Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin ký ngày 12/10, công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông được phép nhập cảnh và lưu trú tại Nga không cần thị thực (visa) trong thời gian tối đa 30 ngày. Chính sách áp dụng đối với công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông nhập cảnh vào Nga với mục đích thăm thân, công tác, du lịch, tham gia các hoạt động khoa học, văn hóa, chính trị - xã hội, kinh tế, thể thao hoặc quá cảnh qua lãnh thổ nước này. Quy định miễn thị thực không áp dụng đối với công dân Việt Nam nhập cảnh vào Nga nhằm mục đích lao động, bao gồm hoạt động báo chí, học tập hoặc cư trú tại Nga. Sắc lệnh có hiệu lực từ ngày 15/10/2026 và quy định miễn thị thực được áp dụng đến ngày 15/10/2027.